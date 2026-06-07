Grafitis y cilindros en finca de Remedios: sujetos armados dejan mensajes y piden rescate

En un lugar de los hechos, se pintaron varios grafitis alusivos al frente cuarto de una organización y se dejaron seis cilindros. La situación más reciente ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias en el municipio de Remedios, donde irrumpieron sujetos armados que estaban portando brazaletes a una pareja de esposos identificados como Efrain de Jesús Botero Mejia y Rocío Silva, además de otros dos trabajadores de la finca. Antes de marcharse, los sujetos armados también pintaron varios grafitis alusivos a la organización criminal y dejaron seis cilindros con mensajes. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, planea expansivos de grupos armados que podrían generar un nuevo ciclo de violencia.

En un lugar de los hechos, se pintaron varios grafitis alusivos al frente cuarto de una organización y se dejaron seis cilindros. La situación más reciente ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias en el municipio de Remedios, donde irrumpieron sujetos armados que estaban portando brazaletes a una pareja de esposos identificados como Efrain de Jesús Botero Mejia y Rocío Silva, además de otros dos trabajadores de la finca .

Antes de marcharse, los sujetos armados también pintaron varios grafitis alusivos a la organización criminal y dejaron seis cilindros con mensajes. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos, planea expansivos de grupos armados que podrían generar un nuevo ciclo de violencia.

'Un ciclo de violencia donde se viene reconfigurando esta presencia armada, que podría escalar, lamentablemente, a nuevos enfrentamientos entre actores armados ilegales, con interposición de la población civil. Por eso creo que es importante tanto las autoridades locales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, tienen una obligación de articular acciones para proteger a esas poblaciones', explicó





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