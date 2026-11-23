Gramalote completa estudios de factibilidad 2025 y modifica PTO con la Agencia Nacional de Minería para iniciar construcción en San Roque, Antioquia, con inversión USD 740 millones y 700 empleos operativos.

La compañía minera Gramalote está avanzando en el cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y sociales necesarios para dar inicio a la construcción de su proyecto en San Roque, ubicado en el Nordeste de Antioquia. Este progreso sigue a la realización de un estudio de factibilidad en 2025 que incorporó optimizaciones en el tamaño del proyecto y la configuración de la planta de procesamiento.

Gramalote supera etapa PTO en Agencia Nacional de Minería

Gramalote cuenta actualmente con una Licencia Ambiental otorgada en 2015 y un Plan de Trabajo y Obras (PTO) ya aprobado. Sin embargo, la autorización para iniciar la construcción depende de la aprobación final de la modificación de dicha licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Un avance significativo reciente es la aprobación de la modificación del PTO por la Agencia Nacional de Minería, lo cual facilita la culminación del proceso de reasentamiento.

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Proceso de reasentamiento va más allá del traslado físico

El proceso de reasentamiento no se limita al traslado de viviendas. Según Óscar Saldarriaga, Gerente País de Gramalote, este incluye negociaciones con las familias, acuerdos y contratos individuales, la construcción de casas y medidas para quienes se trasladan a otros lugares o desarrollan actividades económicas en el área sin residir allí. El objetivo es asegurar que estas personas puedan mantener sus medios de subsistencia durante la transición.

Factores económicos condicionan decisión de construcción

Gramalote espera tener los elementos necesarios para tomar una decisión de construcción durante el próximo año, tras la modificación de la licencia. Esta decisión estará condicionada por el precio del oro y las condiciones económicas, que pueden cambiar el escenario de viabilidad. La apuesta por San Roque y el Nordeste de Antioquia responde al potencial geológico, su ubicación central, la conexión con Medellín y Puerto Berrío, y la tradición minera local.

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Estrategia territorial y conservación hídrica en Río Nus

Gramalote lleva 20 años en la región desde 2006, planteando que el proyecto contribuya a convertir la riqueza mineral en prosperidad territorial. Su estrategia se concentra en formalización minera, fortalecimiento de la economía agropecuaria, desarrollo de capacidades institucionales y emprendimiento. El proyecto se encuentra a la vera del río Nus, donde el agua desemboca, lo que exige medidas de recirculación para disminuir el consumo y proteger los bosques mediante el programa Bosques de Agua.

Inversión millonaria y generación de empleo local proyectada

Gramalote contempla una inversión estimada de USD 740 millones durante la etapa de construcción, habiendo reportado cerca de USD 550 millones invertidos hasta 2026 en estudios, ingeniería y gestión. La construcción podría alcanzar cerca de 2.000 trabajadores en los picos de actividad, mientras que en la operación la proyección es de aproximadamente 700 personas. La empresa busca capacitar a habitantes de San Roque y municipios cercanos para aprovechar estas oportunidades laborales.