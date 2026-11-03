Gran Malecón del Mar supera 14 mil visitantes en su primer fin de semana

La inauguración del Gran Malecón del Mar atrajo a 14.252 personas en sus primeros días. Esta obra de 140 mil millones de pesos conecta La Boquilla con Crespo, revitalizando el turismo en Cartagena.

El Gran Malecón del Mar registró una afluencia de 14.252 visitantes durante su primer fin de semana tras la inauguración oficial, de acuerdo con los datos proporcionados por la Sala de Control de Distriseguridad. Esta cifra, que se acerca significativamente a la barrera simbólica de 15.000 asistentes, establece un balance inicial sobre la recepción ciudadana de este nuevo corredor costero en Cartagena. La apertura responde directamente a la gestión del alcalde Dumek Turbay, quien buscó recuperar la conexión histórica de la urbe con el mar mediante un espacio público diseñado para la recreación y el turismo.

Dimensiones y alcance del proyecto inmobiliario

Para contextualizar el impacto inicial de esta obra, la administración distrital comparó la asistencia del fin de semana con la capacidad de aforo del estadio Jaime Morón León, uno de los principales escenarios deportivos de la región. El proyecto, que representa una inversión cercana a los 140.000 millones de pesos en su primera etapa, conecta físicamente Playa Azul en La Boquilla con el Parque Lineal de Crespo. Esta infraestructura de dos kilómetros de longitud constituye apenas el inicio de un desarrollo integral más ambicioso.

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El plan maestro contempla un despliegue mayor que incluye más de 59.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a zonas verdes. Además, la obra completa prevé la construcción de 5.174 metros lineales de senderos peatonales y 3.763 metros lineales de ciclorrutas especializadas. La distribución espacial también integrará 14 plazoletas de uso público y 510 cupos de parqueadero estratégicamente ubicados para facilitar el acceso vehicular sin comprometer la fluidez peatonal.

Gastronomía y oportunidades económicas locales

Una de las prioridades declaradas por las autoridades es generar oportunidades económicas tangibles para las comunidades de La Boquilla, mediante la activación de emprendimientos y la participación en la oferta turística del sector. Este enfoque se materializa en la apertura del restaurante étnico La Matrona, ubicado en el primer chiringuito de Playa Azul. Este establecimiento destaca por emplear a ocho cocineras tradicionales que preparan alimentos típicos del Caribe, buscando visibilizar los saberes culinarios ancestrales de la zona.

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La infraestructura no se limita a la comida, sino que ofrece una amplia gama de servicios recreativos diseñados para la interacción familiar y el deporte. Los visitantes disponen de zonas verdes extensas, un parque específico para mascotas, un área equipada para calistenia y múltiples chiringuitos comerciales. La administración ha instalado además módulos de baños públicos para garantizar la comodidad de los usuarios durante sus estadías en el espacio.

Posicionamiento oficial y expectativas futuras

El alcalde Dumek Turbay ha expresado su satisfacción ante los resultados iniciales, señalando que la obra fue concebida para que las familias tuvieran un lugar dedicado al caminar, hacer deporte y reencontrarse con el paisaje marino. Las declaraciones oficiales enfatizan que el Gran Malecón del Mar está diseñado para ser apropiado por los cartageneros como un espacio de encuentro social. La gestión pública insiste en que la recuperación de la relación ciudad-mar es un objetivo estratégico permanente.

El Distrito invitó a la ciudadanía a visitar continuamente el espacio y a contribuir activamente a su conservación mediante el respeto de las normas de convivencia. Esta advertencia busca proteger las instalaciones de lo que se presenta como un nuevo activo público vital para Cartagena. Las autoridades confirmaron que la obra continuará desarrollándose mediante nuevas etapas de construcción e infraestructura adicional, asegurando que los residentes y turistas disfrutarán de mejoras progresivas en el futuro cercano.