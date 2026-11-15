Gran Velada de Independencia Cartagena Elige Reina Popular 2026

El Centro de Convenciones Cartagena de Indias alberga este 15 de noviembre de 2026 la Gran Velada donde 40 candidatas buscan la corona del Reinado Popular, bajo el juicio de un jurado especializado y el apoyo del alcalde Dumek Turbay Paz.

La ansiedad de la comunidad y las aspirantes por fin ha llegado a su punto culminante en Cartagena. La Gran Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre ha iniciado oficialmente, marcando el cierre definitivo de la competencia estética y cultural más importante de la región caribeña. Este evento determina quién llevará la insignia de la nueva soberana de los barrios y corregimientos de esta ciudad histórica, consolidando un espacio dedicado a la representación femenina local.

Desarrollo de la gala y contexto del evento

La gala central se está llevando a cabo el domingo 15 de noviembre de 2026 en el prestigioso Centro de Convenciones Cartagena de Indias, un recinto que ha sido escenario de los momentos más memorables de la vida social y cultural de la ciudad. En esta jornada decisiva, las 40 aspirantes oficiales tienen su última oportunidad para presentarse ante el jurado calificador y ante el público asistente, demostrando no solo elegancia, sino también liderazgo, carisma y arraigo cultural. Estos atributos son fundamentales para ganar el corazón de los cartageneros y validar su capacidad para representar la identidad local.

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El evento tiene como protagonista absoluta a la mujer cartagenera, destacando su papel como eje rector de las tradiciones festivas. La organización ha puesto especial énfasis en resaltar la diversidad y el talento de las candidatas, quienes han recorrido un largo camino de preparación para llegar a este momento. La atmósfera en el recinto refleja la emoción y el orgullo de una ciudad que celebra su independencia con grandeza, donde cada actuación es vista como una contribución vital a la riqueza cultural del país.

Posición del Alcalde Dumek Turbay sobre las celebraciones

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presidió la apertura del evento expresando una profunda satisfacción por el desarrollo general de las festividades. Turbay Paz manifestó que el trabajo intensivo realizado durante los meses previos ha permitido recuperar el esplendor perdido en ediciones anteriores, devolviendo el brillo original a esta celebración centenaria. El mandatario enfatizó que los sueños grandes que impulsaron la organización se están materializando en cada detalle del programa.

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Durante su discurso, el líder municipal señaló que uno de los propósitos fundamentales de la organización ha sido fortalecer el orgullo de ser cartagenero. Turbay Paz buscó garantizar espacios amplios para el disfrute ciudadano, asegurando que la alegría de las fiestas llegara a todos los rincones de la ciudad. Además, agradeció el respaldo incondicional de quienes han acompañado a las candidatas y se han sumado a la celebración, reconociendo el esfuerzo colectivo que hace posible el éxito de estos encuentros.

El alcalde dejó claro que la naturaleza de esta competencia ha evolucionado significativamente. Según Turbay Paz, en esta ocasión no se habla simplemente de belleza física, sino de la representación integral de la mujer cartagenera. Este enfoque resalta la dignidad, la inteligencia y la conexión con las raíces históricas de las participantes, honrando especialmente a las jóvenes que participan en el Reinado de la Independencia como embajadoras de su comunidad.

Jurado especializado y criterios de selección

La responsabilidad de elegir a la nueva soberana recae sobre cinco jurados con una trayectoria sólida y reconocida en los campos de la moda, las artes escénicas, el turismo y la cultura local. Este panel mixto garantiza una evaluación equilibrada que valora tanto los aspectos estéticos como las habilidades profesionales y el impacto social de las candidatas. La diversidad de expertos asegura que la decisión final refleje los estándares más altos de la industria y la comunidad.

Ketty Tinoco, destacada diseñadora colombiana conocida mundialmente como la Dama del Lino, aporta más de cuatro décadas de experiencia en el diseño de moda a la mesa de jurado. Su perspectiva técnica y artística es crucial para evaluar la presentación y el estilo de las aspirantes. Junto a ella se encuentra Ruby Marrugo Osorio, una figura versátil que desempeña roles como actriz, directora y pedagoga con una amplia carrera en la formación artística, aportando una visión escénica y performática esencial.

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El quinteto también incluye a Juliana Raquel Osorio Angulo, modelo y empresaria, exreina de la Región Caribe y participante del Concurso Nacional de Belleza, quien conoce de primera mano los desafíos del escenario. Carmen Hortencia Otero Recuero, directora de Mercadeo y Ventas del Sofitel Legend Santa Clara, trae su reconocida trayectoria en hotelería y turismo, asegurando que la candidata posea la imagen adecuada para representar a la ciudad en eventos internacionales. Finalmente, Franklin Ramos Toscano, diseñador de moda y estilista colombiano, contribuye con su expertise en la proyección internacional de la moda nacional.

Impacto social y próximos pasos en la coronación

Con la presentación final de las candidatas y la posterior deliberación del jurado, Cartagena se prepara para conocer a la representante que llevará la corona del Reinado Popular durante el próximo periodo festivo. Este momento no solo define a una ganadora, sino que marca el inicio de una etapa de actividades oficiales y desfiles que consolidarán la imagen de la ciudad ante visitantes nacionales y extranjeros. La elección de esta reina popular tiene un impacto directo en la dinámica social de los barrios y corregimientos participantes.

La nueva soberana asumirá un rol de liderazgo simbólico, impulsando iniciativas que promuevan la cultura local y el turismo sostenible en Cartagena. Las 40 aspirantes que compitieron hoy dejarán un legado de esfuerzo y representación, incluso aquellas que no alcancen la corona, ya que su participación ha enriquecido el tejido cultural de la región. El cierre de esta competencia representa un triunfo para la organización civil y el gobierno local en su misión de revitalizar las tradiciones cartageneras.

Los resultados finales se harán públicos al término de la deliberación privada de los cinco miembros del jurado, quienes analizarán cada aspecto de las presentaciones. La ciudad entera espera con interés el nombre de la nueva reina, que se unirá a las figuras históricas del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia. Este evento subraya la importancia de mantener vivas las costumbres que han definido la identidad de Cartagena a lo largo de los siglos.