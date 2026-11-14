Gran Velada de Reinado Popular 2026: Elección el 15 de noviembre en Cartagena

El domingo 15 de noviembre de 2026, Cartagena elegirá a la nueva soberana popular en el Centro de Convenciones con 40 aspirantes y artistas destacados.

La Gran Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre se prepara para ser el evento cultural más esperado de la temporada en Cartagena. Este encuentro festivo oficializará a la nueva soberana de los barrios y corregimientos de la ciudad durante la noche del domingo 15 de noviembre de 2026. El acto comenzará a las 6:00 p.m. en el emblemático Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde se consolidará la representación de las comunidades locales.

40 Aspirantes y Programa Musical

El escenario willacogerá a las 40 aspirantes oficiales que participarán en su última pasarela antes de la votación final. El público asistente y el jurado calificador evaluarán no solo la belleza física, sino también el liderazgo, el carisma y el arraigo cultural que demuestra la mujer cartagenera. La noche contará con una nómina musical de lujo diseñada para encender la fiesta en el recinto y honrar la tradición local.

Also read ¿Ganó en el Dorado Tarde? Revise el resultado del jueves 12 de noviembre de 2026

La energía de la champeta y la identidad cartagenera resonarán con fuerza a través de presentaciones en vivo. La artista Luismy Yanes estará presente en el evento, acompañada por el contagioso ritmo champetúo de la agrupación Bazurto All Stars. Estas actuaciones musicales complementarán la solemnidad de la elección y añadirán el factor festivo que caracteriza a estas celebraciones.

Posiciones Oficiales y Valor Cultural

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, extendió una invitación formal a todos los sectores de la ciudad para acompañar a sus representantes. El mandatario describió la noche como el momento más esperado por los barrios, destacando que el Reinado Popular refleja la belleza, el talento y la pujanza de la mujer de las comunidades. Su mensaje llamó a las comitivas, familias y a toda la ciudad a vivir la elección con entusiasmo, respeto y la alegría que define la festividad.

Advertisement

Shirley Tuñón Vásquez, directora general del IPCC, enfatizó el valor del certamen dentro del marco de la salvaguardia cultural. Cada una de las 40 candidatas ha realizado un trabajo excepcional como embajadora de la memoria y las tradiciones de su territorio. La velada de elección y coronación se erige como un homenaje al esfuerzo colectivo de los hacedores, las familias y los comités barriales que mantienen vivas las festividades de generación en generación.

Jurado de Alta Competencia

La responsabilidad de elegir a la nueva soberana del Reinado Popular 2026 recae sobre un jurado compuesto por cinco personalidades destacadas en moda, artes escénicas, turismo y cultura. Ketty Tinoco, reconocida diseñadora de moda colombiana conocida como la "Dama del Lino", aportará su visión basada en más de 40 años de trayectoria. Su trabajo crea prendas atemporales en lino que exaltan la identidad y tradición de Cartagena de Indias.

Ruby Marrugo Osorio, maestra en Artes Escénicas, actúa, directora y pedagoga, trae experiencia en formación artística y dirección de actores. Como cofundadora en Colombia de la compañía "Teatro a Cuestas" de Cuba, su participación garantiza una evaluación rigurosa en el ámbito escénico y cultural. Su trayectoria incluye la dirección de actores en instituciones educativas y culturales de Cartagena.

Juliana Raquel Osorio Angulo, modelo y empresaria, se une al jurado con el respaldo de su experiencia en el Concurso Nacional de Belleza. Como exreina de la Región Caribe, representa la belleza, la cultura y el talento de la región. Su perspectiva aporta una visión directa sobre los estándares de belleza y representación femenina a nivel nacional.

Carmen Hortencia Otero Recuero, destacada ejecutiva de la hotelería de alta gama, dirige el área de Mercadeo y Ventas del Sofitel Legend Santa Clara. Su amplia trayectoria en turismo y gestión cultural la convierte en una figura clave para posicionar a Cartagena como destino de clase mundial. Franklin Ramos Toscano, diseñador de moda y estilista, cierra el jurado con su compromiso hacia el empoderamiento de la mujer colombiana y la proyección internacional de la moda nacional.

Advertisement

Transmisión y Acceso al Evento

La transmisión oficial del evento y los detalles de acceso se compartirán a través de las plataformas digitales del IPCC y la Alcaldía Mayor de Cartagena. Este mecanismo asegura que toda la ciudadanía pueda seguir el desarrollo de la elección y coronación en tiempo real. La difusión digital refuerza el compromiso de incluir a todos los interesados en este hito cultural importante.

El Centro de Convenciones Cartagena de Indias funcionará como el punto focal de la celebración, combinando la modernidad de las instalaciones con la riqueza de las tradiciones cartageneras. La integración de las presentaciones musicales con la evaluación de las candidatas crea un ambiente único que celebra la diversidad cultural de la ciudad.

La noche del 15 de noviembre de 2026 marcará un antes y un después para las representaciones populares en Cartagena. La elección de la nueva soberana no solo premiará a una candidata, sino que reconocerá el trabajo incansable de los barrios y corregimientos. Este evento reafirma la importancia de las festividades como vehículo de cohesión social y preservación de la identidad local.

Los preparativos finales han concluido y el ambiente de expectativa crece en la ciudad. Las 40 aspirantes están listas para demostrar el nivel de compromiso y dedicación que exige este título. La unión de la moda, la música y el turismo en este evento asegura que la Gran Velada sea un éxito rotundo.