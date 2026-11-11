Granada en la sede de RCN de Cali provoca condena nacional

Un ataque con granada a la sede de Noticias RCN en Cali genera una ola de rechazo y solidaridad de gobiernos y organismos de control, que claman proteger la libertad de prensa.

El fallido intento de seguridad contra la sede de Noticias RCN en el barrio Industrial Los Mangos, Cali, con una granada, provocó la condena inmediata de autoridades y organismos de control que advirtieron sobre la necesidad de proteger la libertad de prensa y de los periodistas que trabajan en la cadena.

Reacciones de la autoridad y el sector público

La Contraloría General de la República catalogó el ataque como un acto de violencia que no puede convertirse en un medio de intimidación contra actores informativos, subrayando que la información es un pilar clave de la democracia. En el mismo tono, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, calificó la acción como un atentado contra la libertad de prensa y llamó al respeto por quienes cubren la realidad nacional.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, expresó rechazo ante el acto y anunció la intensificación de las operaciones de inteligencia y fuerza pública para localizar y capturar a los responsables, afirmando: 'No habrá tregua contra quienes amenacen la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos'.

Reacción de los representantes parlamentarios

El congresista Daniel Briceño envió su pésame y manifestó que la seguridad de los periodistas es esencial para garantizar la libertad de informar. Paralelamente, la diputada María Fernanda Cabal criticó el ataque como una estrategia para silenciar la verdad, enfatizando que la libertad periodística 'no se arrodilla' frente a la violencia.

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Qué implica el ataque para el medio y la prensa colombiana

La solidaridad de las instituciones indica la urgencia de reforzar las medidas de protección alrededor de los medios de comunicación, su producción y sus circulantes. Este amparo no solo busca prevenir futuros intentos violentos, sino también garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor ni coacción.

El escenario actual plantea la necesidad de fortalecer la normativa de seguridad de la prensa, en línea con las recientes amenazas que han atacado a múltiples medios en el país y los llamados de diversos sectores a reforzar sus garantías para el ejercicio periodístico.

Estos pronunciamientos destacan el papel crítico de la información libre y el riesgo que conlleva cualquier intento de suprimir la voz informativa a través de la violencia.