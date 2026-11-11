Granada lanzada contra la sede de RCN en Cali provoca alerta de seguridad

Un artefacto explosivo tipo granada fue arrojado frente a la sede de RCN en Cali. Dos suspeitos fueron detenidos y la policía reforzó la protección de medios de comunicación. No se registraron heridos.

Un artefacto explosivo tipo granada fue arrojado frente a la sede de RCN en Cali, a las tres de la madrugada del miércoles 4 de noviembre. El disparo provocó una alarma inmediata y la presencia de patrullas policiales en la zona.

Ventanilla de la granada frente a RCN

El elemento detonó sin carga, pero dejó rastros de la explosión en la calle. La policía recibió la denuncia de un transeúnte que avistó la caída del artefacto en la carrera 8 con calle 30, del barrio Los Mangos.

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Según las primeras versiones, dos sujetos en una motocicleta llegaron al lugar, arrojaron la granada a la acera y luego se retiraron en grados de velocidad. La policía acudió al sitio en menos de diez minutos, deteniendo a los sospechosos a los pocos metros del edificio.

Detención de los sospechosos y evidencia física

Los dos hombres fueron capturados con motocicletas y equipamiento útil para la transacción de la explosiva. La unidad de investigación del Instituto de Investigación de Delitos de la Policía Nacional recolectó evidencias del cráter y la carga restante.

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El oficial de la unidad encargada del caso declaró que los detenidos podrían estar vinculados a una red que ha planteado amenazas contra medios de comunicación desde el pasado fin de semana. Este hecho agrega complejidad a la situación de seguridad de las instituciones periodísticas en Cali.

Reacción de la gobernadora y reforzamiento de seguridad

La gobernadora del Valle del Cauca, Diliana Francisca Toro, se pronunció inmediatamente después del ataque. Dijo que la libertad de prensa es un pilar de la democracia y que "rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada".

Como medida preventiva, la Secretaria de Seguridad Pública, Lourdes De la Espriella, ordenó reforzar la seguridad de Caracol TV, Caracol Radio, RCN y Semana. Las instalaciones de los medios recibieron patrullas adicionales y se activaron sistemas de vigilancia en la ciudad.

Impacto y próxima revisión de protocolos de protección

Hasta el momento no se reportan heridos en la zona y las operaciones de la sede RCN continúan sin interrupciones. Sin embargo, la Fiscalía y la Policía están planeando una revisión de los protocolos de seguridad para los medios de comunicación en el Valle del Cauca.

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El presidente de la Cámara Nacional de Periodistas, Miguel Arcos, anunció una reunión de emergencia el lunes 7 de noviembre para discutir la seguridad de los periodistas y las sedes de prensa ante las crecientes amenazas.

La investigación seguirá avanzando para identificar si los acusados pertenecen a una organización con motivación política o criminal. La unidad de delitos masivos mantiene la investigación abierta y continúa trabajando con la Fiscalía para determinar las posibles conexiones entre los incidentes recientes.

Los ciudadanos que tengan información adicional pueden comunicarse a la línea de atención ciudadana de la Policía a través del número 122. El operativo policial continúa en el barrio Los Mangos y la zona circundante, con foco en la prevención de futuros ataques.

El caso se considera de alta prioridad por parte de las autoridades locales y nacionales, y la comunidad de medios de comunicación mantiene una vigilancia constante tras el incidente en la sede de RCN en Cali.