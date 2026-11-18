El lanzamiento de Grand Theft Auto VI alcanza una puntuación histórica de 99 puntos en Metacritic, estableciendo un nuevo estándar en la industria del videojuego y superando títulos legendarios como Zelda.

Grand Theft Auto VI se posiciona como un referente indiscutible en la industria del entretenimiento digital tras recibir una calificación extraordinaria a un día de su estreno mundial. Rockstar Games ha logrado consolidar su nueva entrega con una puntuación de 99 puntos sobre 100 en Metacritic, un logro que sitúa al título en la élite histórica de las reseñas de videojuegos. Esta cifra refleja un consenso crítico unánime sobre la calidad técnica y narrativa del proyecto más esperado de la década actual.

Historial crítico supera títulos legendaros del medio

La calificación obtenida por Grand Theft Auto VI lo coloca en el mismo nivel que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo lanzado en 1998 que ha mantenido su dominio en los rankings durante décadas. Este hito marca un precedente significativo, ya que pocos juegos han logrado alcanzar una precisión de 99 puntos en la plataforma que recopila y promedia las opiniones de los expertos del sector. La nueva entrega de Rockstar Games supera las puntuaciones de sus predecesores más exitosos, incluyendo GTA IV, que obtuvo 98 puntos, y GTA V, que alcanzó 97 puntos.

Also read Estados Unidos está a punto de perder su estatus de país libre de sarampión

Las primeras críticas se hicieron públicas este miércoles, días antes de que el título llegue oficialmente a los estantes y consolas el jueves. Este despliegue de entusiasmo por parte de la prensa especializada indica que el estudio ha cumplido con las expectativas generadas por una espera prolongada. La comunidad de jugadores y analistas considera que el producto final justifica cada momento de anticipación acumulado desde el anuncio inicial de la franquicia.

Leonida y la dinámica de sus protagonistas principales

La construcción del mundo abierto en Leonida ha sido identificada como uno de los pilares fundamentales de este éxito crítico. Este estado ficticio, inspirado directamente en Florida en Estados Unidos, ofrece un entorno detallado que regresa a los jugadores a Vice City, una metrópoli de luces de neón basada en Miami. The Guardian describió al estudio como el creador de uno de los mundos virtuales más meticulosos jamás producidos en la historia del videojuego.

Advertisement

La narrativa se centra en Jason Duval y Lucía Caminos, quienes quedan atrapados en una conspiración criminal tras el fracaso de un operativo inicial. Critics from WIRED highlighted the capacity of the game to take the genre to another level of immersion and interaction. La relación entre estos dos protagonistas, descrita por varios expertos como una versión moderna de Bonnie y Clyde, ha recibido comentarios particularmente positivos. Forbes resaltó la naturalidad de sus diálogos y la calidad de la animación de los personajes como factores clave para la inmersión.

Realismo extremo genera reacciones inesperadas en jugadores

Jake Brigstock, corresponsal de videojuegos de The Independent, otorgó cinco estrellas a la obra y afirmó que Rockstar Games no solo había creado el juego de una generación, sino uno de los mejores de todos los tiempos. El periodista destacé especialmente a los personajes principales y calificó la historia como inolvidable. Estas alabanzas confirman que el estudio ha logrado elevar el estándar narrativo y técnico de la industria a niveles nunca antes vistos.

No obstante, la inmersión extrema también ha generado comentarios sobre el realismo perturbador del entorno. Paul Tassi, crítico de videojuegos para Forbes, aseguró que la calidad de los gráficos le provocó una sensación de culpa al pasar semáforos en rojo, robar o pelear dentro del juego. Tassi declaró que sintió un escalofrío de incomodidad la primera vez que transgredió las normas de tráfico virtuales, considerándolo demasiado real. Esta reacción evidencia el poder de la tecnología utilizada para replicar la vida cotidiana con un nivel de detalle sin precedentes.

Lanzamiento oficial y costos para la región colombiana

Para que los seguidores en Colombia puedan formar sus propias opiniones, deberán esperar hasta la madrugada del 19 de noviembre. En la tienda oficial de PlayStation, la versión estándar tiene un precio base de 79,99 dólares. Según la conversión actual a pesos colombianos, este valor oscila entre 261.500 y 275.000 pesos, dependiendo de la fluctuación del tipo de cambio en el momento de la transacción.

Advertisement

La tienda de Xbox Store procesa los cobros directamente en la moneda local. Allí, la versión estándar se cotiza en 399.900 pesos colombianos, mientras que la edición Ultimate alcanza los 424.900 pesos. Los consumidores que prefieran el formato físico tienen opciones desde 359.000 pesos, aunque los precios finales pueden variar según el minorista seleccionado. Esta estructura de precios refleja el valor premium asociado al lanzamiento más importante del año.