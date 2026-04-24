Grave Cornada a Andrés Roca Rey en la Feria de Abril de Sevilla

El torero peruano Andrés Roca Rey sufrió una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho durante una corrida en la Feria de Abril de Sevilla. El incidente ocurre pocos días después de la cornada sufrida por Morante de la Puebla en la misma plaza. Expertos analizan la gravedad de las lesiones y la seguridad en la tauromaquia.

La Feria de Abril de Sevilla , España , fue escenario de un incidente de gran gravedad el jueves 23 de abril, cuando el reconocido torero peruano Andrés Roca Rey sufrió una cornada de considerable extensión durante una corrida.

El percance ocurrió en el momento crucial de la suerte suprema, cuando Roca Rey se disponía a ejecutar la estocada final. El toro, con una embestida potente y precisa, impactó directamente en el muslo derecho del torero, lanzándolo al aire con una fuerza impresionante. Testigos y expertos en la materia describieron la cornada como de 35 centímetros de profundidad, con dos trayectorias principales y una tercera de menor tamaño, lo que subraya la severidad de la lesión.

Este lamentable suceso se produce apenas unos días después de que otro matador, Morante de la Puebla, también fuera corneado en el mismo ruedo sevillano, generando una ola de preocupación y debate en torno a la seguridad de los toreros y la naturaleza de la tauromaquia. La repetición de accidentes graves en un corto período de tiempo ha intensificado las discusiones sobre los riesgos inherentes a esta tradición y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los profesionales que participan en ella.

La comunidad taurina se encuentra consternada por estos eventos, y se espera que se realice una evaluación exhaustiva de las condiciones de seguridad en las plazas de toros. La gravedad de la cornada sufrida por Roca Rey fue analizada por Gustavo Adolfo Canal, un apasionado aficionado a los toros y padre de Gerónimo Canal, un rejoneador profesional, en el programa 6AM W de Caracol Radio, conducido por Julio Sánchez Cristo.

Canal expresó su consternación ante la ocurrencia de dos tragedias de tal magnitud en un lapso tan breve, afirmando que es un evento sin precedentes en la historia reciente de la tauromaquia. Si bien reconoció la seriedad de ambas lesiones, Canal consideró que la cornada de Morante de la Puebla es potencialmente más grave debido a su naturaleza invasiva y al daño que causó.

En contraste, la cornada de Roca Rey, aunque igualmente dolorosa y peligrosa, afectó principalmente a la musculatura del muslo, lo que, según el experto, podría implicar consecuencias menos severas a largo plazo. Sin embargo, Canal enfatizó que cualquier cornada en la arena es un evento de alto riesgo y que la pérdida de sangre y el shock pueden poner en peligro la vida del torero.

El experto también destacó la importancia de las mejoras realizadas en las enfermerías de las plazas de toros en España en los últimos años, lo que ha permitido brindar una atención médica más rápida y eficaz a los toreros heridos. Estas mejoras, según Canal, han sido cruciales para salvar vidas y minimizar las secuelas de las cornadas.

La discusión en el programa de radio se centró en la naturaleza impredecible de la tauromaquia y en los riesgos que asumen los toreros al enfrentarse a animales de gran tamaño y fuerza. Canal detalló que el accidente de Roca Rey ocurrió después de que el torero ejecutara una estocada que parecía casi perfecta, lo que subraya la naturaleza azarosa de la suerte suprema.

En el caso de Morante de la Puebla, el torero perdió de vista al toro por un instante, lo que le permitió ser alcanzado por una cornada que le causó la pérdida de la visión en un ojo. A pesar de la gravedad de las lesiones, Canal se mostró optimista sobre la recuperación de ambos toreros, destacando la calidad de la atención médica que están recibiendo y la determinación de los matadores por regresar a los ruedos.

El experto también hizo referencia a la gran cantidad de sangre que se vio en la arena durante la corrida, lo que generó una gran conmoción entre el público presente. Sin embargo, Canal enfatizó que la sangre es una parte inevitable de la tauromaquia y que los toreros están preparados para enfrentar este riesgo. La discusión en el programa de radio también abordó el debate sobre la ética de la tauromaquia y la necesidad de proteger a los animales.

Canal defendió la tradición taurina, argumentando que es una parte importante de la cultura española y que los toros son criados específicamente para este propósito. Sin embargo, también reconoció la importancia de garantizar el bienestar de los animales y de implementar medidas para minimizar su sufrimiento





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