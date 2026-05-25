Grave denuncia por presunta censura y ocultamiento de material probatorio en canal informativo

Una periodista ha revelado una grave denuncia por presunta censura y ocultamiento de material probatorio dentro del informativoGiovanni Celis Sarmiento. La periodista, que no se ha identificado, denunció que el canal habría eliminado de los archivos las grabaciones logradas por el camarógrafo John Niño, que mostraban el instante exacto en que Cruz fue herido en la cabeza. La denuncia penal y pública se fundamenta en el testimonio de una periodista que rompió el silencio y detalló cómo se manejó la información la mañana siguiente al suceso ocurrido en el centro de la capital.

Dilan Cruz , el joven de 18 años que perdió la vida tras ser impactado por el ESMAD durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá, se conoce una importante pieza del caso.

Esto en manos de la periodista que destapó una grave denuncia por presunta censura y ocultamiento de material probatorio dentro del informativoGiovanni Celis Sarmiento. La periodista, que no se ha identificado, reveló que el canal habría eliminado de los archivos las grabaciones logradas por el camarógrafo John Niño, que mostraban el instante exacto en que Cruz fue herido en la cabeza.

La denuncia penal y pública se fundamenta en el testimonio de una periodista que rompió el silencio y detalló cómo se manejó la información la mañana siguiente al suceso ocurrido en el centro de la capital. Según los testimonios recolectados, el director del canal, Giovanni Celis, presionó directamente al personal de archivo para borrar las grabaciones, alegando que solo podía salir con que en hechos confusos había resultado herido un vándalo.

Además, se conocieron presuntas amenazas de despido contra la reportera en caso de que el video se filtrara o compartiera. El propio camarógrafo Niño confirmó la censura del metraje, describiendo la escena que la opinión pública no pudo conocer. Hasta el momento de esta publicación, Giovanni Celis no se ha pronunciado oficialmente sobre los señalamientos en su contra





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