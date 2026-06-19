Grave lesión de Ismaël Koné empaña el duelo entre Canadá y Qatar en el Mundial

Un fuerte tackle del qatarí Assim Madibo sobre el canadiense Ismaël Koné durante el partido de fase de grupos del Mundial provocó una fractura en la pierna del jugador, su expulsión y una profunda preocupación por su estado, generando un debate sobre la seguridad en el torneo.

El partido de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial entre Canadá y Qatar , disputado en Vancouver, quedó opacado por una grave lesión que eclipsó el resultado deportivo.

En una disputa por el balón, el mediocampista qatarí Assim Madibo realizó una entrada fuerte sobre el canadiense Ismaël Koné, quien quedó tendido de inmediato sobre el césped. La jugada generó una reacción inmediata de jugadores de ambos equipos, que rodearon al futbolista mientras ingresaba el cuerpo médico para atender la emergencia. El árbitro sancionó la acción con tarjeta roja para Madibo, quien abandonó el campo visiblemente afectado.

En las gradas se vivieron momentos de tensión, con reacciones de rechazo a la falta y preocupación por el estado del jugador lesionado. Incluso, algunos futbolistas de Qatar se acercaron para asistir en la atención del incidente. De acuerdo con la información que ha trascendido, la lesión de Ismaël Koné sería de alta gravedad, con reportes que indican una fractura en la pierna producto del impacto.

La situación obligó a su sustitución inmediata y genera incertidumbre sobre su continuidad en el torneo. Koné, pieza clave en el esquema ofensivo de Canadá, venía teniendo protagonismo en el equipo, por lo que esta baja representa un golpe significativo para la selección en medio de la competencia. El hecho también ha reabierto el debate sobre la intensidad en este tipo de torneos, especialmente cuando jugadas de alta fricción terminan en lesiones de larga recuperación.

Tras la acción, el ambiente se tornó completamente tenso. Las imágenes del jugador siendo atendido en el césped impactaron a compañeros, rivales y aficionados presentes en el estadio, que reaccionaron con preocupación ante lo ocurrido. El cuerpo técnico canadiense y el personal médico actuaron de inmediato para estabilizar al futbolista, mientras el partido continuaba bajo un ambiente alterado por lo sucedido.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial detallado, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades del equipo confirmen el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación





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