A severe scene of intolerance took place in the evening of Tuesday 19th of May in the north-east of Bogota. A drunk driver, presumed to be in a state of intoxication, all the story would start days before in the streets of 134 with villas de Granada. A number verbalized the act in midst of drinking liquor, begins to involve in all kind of fights.

Un conductor presuntamente en estado de embriaguez arrolló a varias personas, chocó motos y taxis frente al Hospital de Suba en Bogot­. Se trató de un hecho gravís en la noche del martes 19 de mayo, donde el conductor, presuntamente en estado de embriaguez, toda la historia habrá comenzado pocos días despus en la calle 134 con Villas de Granada.

Según relátaron personas del sector, en medio del consumo de licor, se habrá visto involucrado en una rína. El conductor trató de escapar del lugar antes de ser capturado por la Pública. Durante la pelea, resultaría herido en una de sus manos y fue tálado hasta el Hospital de Suba para recibir atención médica. Tras el hecho, habrá protagonizado altercados con personal mídico y vigilantes del centro asistencial





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