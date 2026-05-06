Graves accidentes y incidentes en Colombia y Brasil generan alerta en las autoridades

Un volcamiento de bus en el Valle de Aburrá deja 21 heridos y bloquea la vía, mientras en Brasil se investigan un caso judicial polémico y un tiroteo en un colegio.

Unidades de ambulancias y cuerpos de Bomberos de municipios cercanos acudieron al lugar para coordinar el traslado de los lesionados. Las autoridades viales y organismos de rescate atienden una grave contingencia registrada en la autopista Norte del Valle de Aburrá, en el tramo que conecta Girardota con Barbosa.

En las últimas horas, un bus alimentador del sistema Metro sufrió un fuerte volcamiento, dejando 21 pasajeros lesionados y un importante bloqueo en este corredor vial. De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo perdió el control pocos metros después de pasar el puente principal de Girardota y terminó volcado sobre la calzada. El accidente generó un cierre parcial de la vía, afectando la movilidad hacia el municipio de Barbosa y provocando largas filas de vehículos en la zona.

Unidades de ambulancias y cuerpos de Bomberos de municipios cercanos acudieron al lugar para coordinar el traslado de los lesionados hacia centros asistenciales. Las víctimas presentan heridas y contusiones de diversa consideración, mientras las autoridades trabajan en la remoción del bus y en la normalización del tránsito en este importante corredor vial del norte del Valle de Aburrá.

Por otro lado, en Brasil, la Procuraduría citó a la magistrada Cristina Lombana por el caso Benedetti, en el que la llamó 'loca demente'. Además, un menor ingresó al Instituto São José, donde estudia, y disparó en un corredor que conduce a la dirección. Las autoridades investigan los motivos del ataque y el estado de salud de las posibles víctimas





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