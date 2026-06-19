Greeicy Rendón y Mike Bahía: el video viral que simularon una ruptura por Tini Stoessel

La cantante colombiana Greeicy Rendón participó en el programa 'Kapra Diner' y protagonizó una escena fingiendo el fin de su relación con Mike Bahía y un interés por Tini Stoessel. Más tarde se reveló que todo formaba parte de un juego cómico, confirmando que la pareja sigue unida.

La cantante colombiana Greeicy Rendón participó recientemente en el programa de YouTube ' Kapra Diner ', conducido por el creador de contenido español Andoni Valgardi. Durante la entrevista, Rendón generó un gran revuelo al asegurar, entre lágrimas, que su relación sentimental de más de una década con el músico Mike Bahía había llegado a su fin y que había desarrollado sentimientos amorosos hacia la intérprete argentina Tini Stoessel .

El dramatismo de la escena fue tal que el presentador incluso pidió una pausa y asistencia del equipo técnico para contener la emotividad de la invitada. La aparente confesión, que detallaba una supuesta separación consensuada y una posterior afinidad con un grupo de amigas cercanas, impactó de inmediato dado el alto nivel de notoriedad de la pareja, cuyo vínculo inició en 2012 y se consolidó con el nacimiento de su hijo Kai en abril de 2022.

Sin embargo, hacia el final de la transmisión se reveló que toda la secuencia era una simulación cómica planeada por la producción, correspondiente a una sección del programa llamada 'A que te hincho', donde los invitados deben sostener situaciones ficticias ante la cámara. Este desenlace confirmó la estabilidad de la relación entre Greeicy y Mike, destacando además las dotes actoralas de Rendón, quien antes de su carrera musical se consolidó como actriz en producciones como 'Chica vampiro' y 'Ritmo salvaje'.

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, expone cómo un montaje bien elaborado puede generar especulaciones masivas, subrayando la influencia de los contenidos de entretenimiento en la percepción pública sobre la vida privada de los famosos. La noticia también contextualiza la trayectoria de los artistas involucrados y el impacto mediático que cualquier rumor sobre su relación suele acarrear, recordando que la pareja ha sido objeto de constante atención desde que hicieron pública su relación hace más de diez años.

Finalmente, se subraya que este tipo de secciones humorísticas en programas digitales buscan entretener mediante la creación de narrativas ficticias que explotan la curiosidad del público, aunque a veces puedan generar confusiones temporales entre la audiencia que no está familiarizada con el formato del show





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