Gremio del comercio exterior alerta por posible escasez de contenedores

El gremio de los empresarios del comercio exterior también lanzó una alerta sobre una posible escasez de contenedores que afectaría la logística global. Una política exportadora explícita, respuestas efectivas al tema fiscal, ojalá estructural, y recuperar los temas de infraestructura son algunas de las propuestas de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, al nuevo Gobierno nacional que se elija el 21 de junio próximo.

El gremio de los empresarios del comercio exterior también lanzó una alerta sobre una posible escasez de contenedores que afectaría la logística global . Una política exportadora explícita , respuestas efectivas al tema fiscal , ojalá estructural, y recuperar los temas de infraestructura son algunas de las propuestas de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, al nuevo Gobierno nacional que se elija el 21 de junio próximo.

Su presidente ejecutivo, Javier Díaz Molina, fue el encargado de exponer las prioridades que el gremio le propone al nuevo jefe de Estado, durante la celebración de la edición 54 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que organizó Fedepalama, en Barranquilla la semana pasada. En entrevista con El Universal, Díaz Molina respondió las siguientes preguntas: (¿Cuáles son esas propuestas que el gremio del comercio exterior tiene para el nuevo Gobierno?

"Desde el campo del comercio exterior hay una serie de aspectos que tiene que considerar el nuevo Gobierno. El primero es el tema fiscal, yo creo que hay que resolver ese tema fiscal y ojalá de manera estructural, porque uno no puede estar haciendo reformas tributarias cada año. Creo que encontrar una solución de fondo para ello es fundamental. También esperamos contar con una política exportadora explícita que nos permita crecer en materia de exportaciones.

El país tiene un déficit en la balanza comercial y no es porque importemos mucho, es porque exportamos muy poquito, entonces una política en ese sentido resulta fundamental y eso pasa por la parte productiva, para exportar hay que producir, entonces qué es lo que vamos a producir, para qué mercados, eso es fundamental". El presidente ejecutivo de Analdex también se refirió a los temas logísticos y de infraestructura.

"Hay que recuperar el tema de infraestructura que fue abandonado por este Gobierno cuatro años sin mayores avances en esa materia". Igualmente, insistió en que "es importante contar con una Aduana moderna. Regular, simplificar, facilitar en ese campo es fundamental".

"Yo creo que alrededor de esos temas uno puede plantear las prioridades que debe tener el nuevo Gobierno", señaló el dirigente. Usted hizo una alerta acá sobre el tema de los contenedores. ¿Podemos volver a vivir escasez de contenedores próximamente?

"Hay una situación crítica porque uno encuentra que hay un número muy grande de contenedores retenidos en los puertos, pero también en los buques. Entonces el fantasma de una escasez de contenedores puede estar nuevamente en el horizonte. Creo que esa es una alerta que hay que ver uno cómo maneja. Yo creo que nos tenemos que preparar para la situación.

Uno lo que está viendo es un crecimiento en los costos logísticos y particularmente los fletes marítimos por el estrecho de Ormuz y por los conflictos que estamos viviendo. Cómo manejar también internamente, si bien uno no puede solucionar el lío, cómo manejar internamente el tema". Analdex lanzó una alerta por una eventuial escasez de contenedores para el comercio exterior. // Foto Archivo -EU.

¿Ya hay señales en Colombia de escasez de contenedores?

"Lo estamos sintiendo en las tarifas de importación, tarifas de US$3.000 que ya van en US$6.000. Ya hay una alerta de que los fletes se están incrementado de manera considerable, particularmente de Asía hacia Colombia", concluyó Díaz Molina. Aclaramos que sus declaraciones sobre este último tema se conocieron antes de que EE. UU. e Irán lograran este domingo un acuerdo que pondría fin al conflicto y reactivaría el estrecho de Ormuz





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