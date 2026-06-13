Gremio eléctrico advierte que liquidación de Air-e dejaría sin servicio a 1.3 millones de usuarios en el Caribe

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) calificó de "irresponsable e ilegal" la intención del presidente Gustavo Petro de liquidar la distribuidora Air-e, alertando que dejaría sin operador a más de 1.3 millones de hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira y colocaría en riesgo la estabilidad financiera del sector eléctrico nacional.

El gremio de empresas generadoras, representado por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ( Andeg ), advirtió que la eventual liquidación de la empresa de distribución Air-e dejaría sin operador a más de 1.3 millones de hogares en la Costa Caribe , específicamente en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajra, y pondría en grave riesgo la estabilidad financiera del sector eléctrico nacional.

La declaración responde al anuncio del presidente Gustavo Petro, quien expresó su intención de liquidar Air-e para integrar sus activos a una nueva empresa pública, en el marco de un proyecto para crear una empresa común con otra empresa estatal caribeña. Según el mandatario, el programa Colombia Solar, que ya inició en Barranquilla, cuenta con un presupuesto de 8 billones de pesos aprobados en vigencias futuras y estaría listo para extenderse en la región.

Sin embargo, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, calificó la medida de liquidación como un acto "irresponsable e ilegal" y detalló que, al momento de iniciar dicho proceso, la compañía no podría continuar prestando el servicio, comprando o vendiendo energía, ni facturando a los usuarios. El principal problema señalado es que actualmente no existe un operador capacitado y listo para asumir la operación en las tres zonas afectadas, lo que condenaría a esos departamentos a sufrir apagones generalizados.

Castañeda también cuestionó que el Gobierno no ha realizado ninguna gestión para buscar un sustituto idóneo. Respecto a la posibilidad de que otra empresa estatal asuma la operación, el dirigente gremial sostuvo que ninguna cuenta con la capacidad financiera necesaria, ya que las distribuidoras estatales son pequeñas y no tienen el músculo financiero para absorber una empresa que está perdiendo entre 150 mil y 200 mil millones de pesos mensuales.

Además, alertó sobre el impacto en las deudas acumuladas por Air-e, que ascienden a cerca de 2.5 billones de pesos con generadores, transmisores y otros actores de la cadena. Una liquidación, afirmó, equivaldría a "hacerle conejo a todos los acreedores", congelando las deudas y enviando una señal negativa para la confianza del sector. Esta situación, según Andeg, pondría en riesgo la estabilidad financiera en un momento en que el país enfrenta los desafíos del fenómeno de El Niño.

Finalmente, Castañeda pidió mantener la intervención de Air-e y destinar los recursos que el gobierno no ha aportado en 21 meses para que la compañía se ponga al día con el sector y así evitar un posible apagón generalizado en Colombia





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