Gremios económicos preocupados por la gestión del Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro

Los gremios económicos del país expresan su preocupación por la gestión del saliente Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, señalando la falta de acompañamiento y abandono de programas que aseguran venían funcionando en favor de la población más vulnerable.

Falta de acompañamiento y abandono de programas que aseguran venían funcionando en favor de la población más vulnerable son algunos de los asuntos que en los últimos años han preocupado a varios gremios económicos del país respecto a la gestión del saliente Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro .

Por eso, con el fin de evitar el aumento de efectos adversos, desde hace un año Asobancaria, Asocajas y Camacol trabajan en propuestas para el nuevo Gobierno nacional, cualquiera que este sea, y que asumirá la administración del país desde el próximo 7 de agosto





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