Andesco y gremios alertan sobre riesgos de suministro eléctrico y gas por ataques en Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca. Entidades instan al Gobierno a reforzar seguridad y proteger a trabajadores del sector ante la vulnerabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Las principales organizaciones del sector energético colombiano, lideradas por Andesco, emitieron una advertencia contundente sobre la creciente vulnerabilidad de la infraestructura crítica de electricidad y gas en el país. Ante una serie de ataques dirigidos específicamente a redes de transmisión y centrales de generación, el sector empresarial ha solicitado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales que implementen de manera urgente y efectiva medidas de protección reforzadas para garantizar la continuidad del suministro a millones de hogares y empresas.

Impacto directo en la red eléctrica nacional

Andesco, junto con otras organizaciones gremiales del sector, confirmó que los ataques recientes han generado una alerta máxima respecto a la estabilidad operativa del Sistema Interconectado Nacional. Los hechos más graves ocurrieron el 15 de noviembre en El Pital, Huila, donde un atentado contra la infraestructura de transmisión eléctrica redujo significativamente la capacidad de transporte de energía hacia el departamento del Caquetá. Este acto violento provocó cortes generalizados del suministro para todos los usuarios de la empresa Electrocaquetá, demostrando cómo un daño localizado en la transmisión puede paralizar la prestación de servicios en territorios vecinos con dependencia energética directa.

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Ataques en regiones estratégicas del país

La vulnerabilidad de la red se intensificó con incidentes paralelos en otras zonas geográficas críticas, incluyendo la destrucción parcial de la central hidroeléctrica Amaime en Palmira, Valle del Cauca, y un intento fallido de explosión contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca. La fuerza pública intervino para frustrar el ataque al gas en Cundinamarca, pero la suma de estos eventos ha debilitado considerablemente la capacidad de respuesta del sistema. Adicionalmente, el 24 de noviembre, XM, operador técnico del Sistema Interconectado Nacional, reportó otro evento disruptivo en la red del suroccidente que afectó a Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila, reduciendo aún más el margen operativo disponible para manejar contingencias adicionales sin generar colapsos mayoritarios.

Consecuencias sociales y económicas verificadas

Los representantes del sector enfatizaron que cada ataque contra la infraestructura energética tiene un impacto inmediato y tangible en la vida cotidiana de la población colombiana. Las interrupciones del servicio no solo alteran la dinámica diaria de las familias, sino que también limitan drásticamente las actividades comerciales y dificultan la prestación de otros servicios esenciales que dependen de la energía eléctrica o el gas propano. La interrupción del suministro en Electrocaquetá sirvió como un caso práctico de cómo la sabotaje contra el transporte de energía puede dejar a comunidades enteras aisladas de servicios básicos, afectando su bienestar y desarrollo económico local.

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Vulnerabilidad agravada por el fenómeno de El Niño

La situación operativa de las redes eléctricas se ha vuelto más delicada debido a las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha reportado lluvias por debajo de los niveles esperados en diversas regiones del país, una tendencia que reduce directamente los aportes hídricos necesarios para mantener la generación hidroeléctrica. Esta combinación de menor disponibilidad de agua para la producción de energía y la creciente amenaza de daños físicos a la infraestructura de transmisión y distribución aumenta exponencialmente el riesgo de nuevas interrupciones y dificulta las labores de restablecimiento rápido del servicio.

Posición institucional y solicitud de refuerzo

Ante este escenario complejo, los gremios energéticos han manifestado su respaldo incondicional a la labor de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, advirtiendo que Colombia no puede regresar a épocas históricas en que la violencia dejó a comunidades enteras sin acceso a servicios esenciales. Las organizaciones han insistido en la necesidad de que el Gobierno nacional coordine acciones conjuntas con las autoridades territoriales y la Fuerza Pública para blindar la infraestructura crítica. Además, han destacado la importancia vital de garantizar la seguridad física de los trabajadores que operan, mantienen y atienden emergencias en las redes, quienes cumplen una labor fundamental para responder ante contingencias y evitar que los daños se expandan, reafirmando su disposición para trabajar colaborativamente con XM y las empresas del sector para proteger la continuidad del suministro nacional.