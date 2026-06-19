Gremios piden solución empresarial para Air-e antes que liquidación

El Comité Intergremial de Energía y Gas advierte que la liquidación de la distribuidora debe posponerse hasta que se estructure un plan que asegure la continuidad del servicio y el manejo de deudas; el Gobierno insiste en que la intervención ya tenía fines liquidatorios.

El Comité Intergremial de Energía y Gas, integrado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP, emitió un comunicado en el que advierte que, según la normativa vigente, antes de contemplar un proceso de liquidación de la empresaAir-e, debe estructurarse una solución empresarial que garantice la continuidad del servicio y el manejo de los pasivos.

Los gremios calificaron de apresurada y no fundamentada la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro de liquidar la distribuidora que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y recordaron que la empresa se encuentra en una modalidad de toma de posesión con fines de reorganización, no de liquidación. Air-e atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a 2,7 billones de pesos con agentes del mercado eléctrico, de los cuales unos 1,7 billones corresponden a generadores térmicos, muchos de los cuales importan el 30 % del gas natural que consume el país.

Los gremios señalaron que hasta la fecha no se conoce un plan empresarial ni mecanismos de financiamiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para asegurar la operación y el pago de deudas de la empresa intervenida, por lo que hicieron un llamado a los organismos de control para que ejerzan seguimiento. En respuesta, el ministro de Energía y Minas, Edwin Palma, indicó que el modelo de intervención de Air-e fue definido hace más de un año con fines liquidatorios, por lo que no se trata de una novedad, y aseguró que la liquidación no se materializará en este gobierno.

Por su parte, Omar López, superintendente delegado para Energía y Gas de la Superservicios, ratificó que la empresa entró en administración con fines liquidatorios debido a su insostenibilidad financiera y a la crisis del servicio en la región. Los gremiales, en contraste, insistieron en que se deben presentar soluciones estructurales que modernicen el Sistema, pensando más allá de intereses económicos particulares, y que las tarifas deben ser costo‑eficientes.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó preocupación por el futuro de la prestación del servicio en su departamento y cuestionó quién continuaría con la operación si Air-e desaparece, señalando que el debate debe centrarse en garantizar la continuidad y en resolver la estructura financiera del mercado energético, donde se prioriza el pago a generadores dejando desfinanciadas la transmisión y distribución





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