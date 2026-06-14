Gremios y exministro califican como irresponsable e ilegal la propuesta de liquidar Air-e

Comités intergremiales, cámaras de comercio y el exministro Amylkar Acosta consideran que la medida de liquidar la distribuidora de energía Air-e es un salto al vacío que viola la Constitución y la ley, advirtiendo sobre el riesgo de un apagón financiero y la necesidad de garantizar un operador idóneo.

Los comités intergremiales, las cámaras de comercio de la región Caribe y el exministro de Minas Amylkar Acosta coinciden en que la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa de energía Air-e constituye un salto al vacío, calificándola de irresponsable e ilegal.

En un comunicado conjunto, los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)Atlántico-Magdalena, señalan que el anuncio presidencial se produce sin contar con un operador de reemplazo, sin un plan de pago a los generadores y sin garantías de continuidad del servicio, lo que viola la Constitución y la ley, además de desconocer alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario.

El texto subraya que Air-e se encuentra actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante un proceso de toma de posesión regulado por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002, por lo que cualquier decisión sobre su liquidación debe respetar las etapas y condiciones previstas en dicho procedimiento. Desde el punto de vista jurídico, los gremios advierten que cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a las integraciones verticales, los derechos de los acreedores y el cumplimiento de múltiples requisitos legales y regulatorios, ya que los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse, lo que podría generar controversias y retrasos significativos.

Insisten en que antes de iniciar cualquier proceso de liquidación, el Gobierno debe garantizar la existencia de un operador idóneo que asuma la prestación del servicio para más de 1,3 millones de usuarios, el cual debe contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país. Por su parte, el exministro de Minas Amylkar Acosta calificó como imprudente la liquidación, especialmente porque el país enfrenta un fenómeno del Niño intenso que podría ser duradero, y por la deuda de 2,5 billones de pesos que Air-e mantiene con las generadoras, poniéndolas en grave riesgo financiero.

Acosta advirtió que esto podría desencadenar un efecto dominó, según lo prevenido por XM, la empresa administradora del sistema interconectado nacional, lo que derivaría en un apagón financiero que comprometería seriamente la prestación del servicio de energía. Finalmente, los gremios del Caribe solicitaron a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República actuar frente al pronunciamiento del presidente Petro, con base en las facultades y responsabilidades que estos órganos de control poseen





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