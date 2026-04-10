Grupo Abra retrasa su debut en Wall Street por la volatilidad global y el alza del petróleo

El presidente de Grupo Abra, Adrián Neuhauser, analiza la estrategia de expansión regional, los retos regulatorios y las condiciones para salir a bolsa en un entorno económico incierto.

La ambición de Adrián Neuhauser, presidente de Grupo Abra , de debutar en Wall Street persiste, aunque el calendario original ha sufrido modificaciones. La volatilidad económica global, exacerbada por tensiones geopolíticas y el impacto continuo del precio del petróleo , ha frenado el apetito inversor, especialmente en el sector de la aviación . Originalmente, la meta era listar en bolsa en 2026.

A pesar de que el proceso técnico ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador estadounidense, está prácticamente finalizado, la decisión de entrar al mercado ahora dependerá de condiciones más favorables, tanto en los mercados financieros como en los costos operativos de la industria aérea. El aumento del precio del combustible de avión, el jet fuel, ha obligado a las aerolíneas a reajustar sus tarifas. En Colombia, este impacto es particularmente sensible, debido a la alta dependencia del transporte aéreo para la conectividad y la significativa carga impositiva que gravan los tiquetes. Neuhauser, durante una entrevista con EL TIEMPO tras participar en el IATA Wings of Change Americas en Santiago de Chile, abordó la estrategia de expansión regional de Abra, los desafíos regulatorios, la lógica detrás de los ajustes tarifarios y las condiciones necesarias para la oferta pública inicial (OPI) en bolsa. El objetivo de Abra es construir un grupo que abarque los mercados más importantes de la región. Actualmente, Chile y Perú representan vacíos estratégicos importantes en su red. La expansión se realizará, de manera prioritaria, a través de adquisiciones, siendo Sky una empresa con una fuerte afinidad cultural y de producto. Anteriormente, ya existía una relación de financiamiento entre ambas empresas, que ahora forma parte de Abra. La estrategia ha evolucionado hacia la adquisición completa de la compañía para optimizar sinergias. Esto facilitaría la integración de operaciones, ampliaría la conectividad y cubriría esos vacíos estratégicos. El proceso regulatorio para la adquisición de Sky está en curso en Chile, Perú y Brasil, y se espera avances hacia finales de este año. La colaboración con otras aerolíneas, como a través de acuerdos de código compartido, es una estrategia efectiva para conectar pasajeros entre diferentes redes. Este modelo beneficia a ambas partes. Argentina, aunque atractivo, presenta una dinámica particular, por lo que, por el momento, Abra se mantiene cómoda con el modelo de colaboración existente. Con la incorporación de Sky, Abra aspiraría a cubrir los mercados clave de la región. El modelo de grupo, con marcas independientes pero coordinación estratégica, otorga agilidad. Abra evalúa constantemente oportunidades, aunque no identifica un vacío crítico en este momento. La estrategia de Abra se remonta a 2019, cuando se redefinió Avianca para mejorar su eficiencia. Actualmente, la estructura de costos es resiliente. Sin embargo, el aumento del precio del combustible obliga a trasladar parte de ese incremento a los tiquetes, de forma gradual. A pesar de estos ajustes, los precios siguen siendo, en términos reales, más bajos que en 2019, reflejando una transformación en la estructura de costos. La situación económica global es la que marca las pautas de un mercado muy competitivo. La competencia es eficiente y las aerolíneas deben ajustar precios tarde o temprano. Sin embargo, no hay optimismo sobre una rápida caída del precio del jet fuel. Existen cuellos de botella en la producción, refinación y distribución del combustible. Incluso si se solucionaran los conflictos actuales, los inventarios tardarían en recuperarse. Para que los tiquetes sean más accesibles, es fundamental que tanto las aerolíneas sean eficientes como que el Estado simplifique la regulación, invierta en infraestructura y revise la carga impositiva. La región paga alrededor de 44 dólares en tasas e impuestos por tiquete, superando a Europa, un mercado más desarrollado. Esta discrepancia afecta al consumidor. En cuanto a la salida a bolsa, el frente técnico, que es el registro ante la SEC, está prácticamente listo. La decisión de salir al mercado es comercial y dependerá del clima económico. El mercado actual es muy volátil, y las valoraciones de las aerolíneas han disminuido debido al impacto del petróleo. No es el momento adecuado para emitir acciones. Se espera que esto cambie en la segunda mitad del año, si las condiciones se estabilizan. Por lo menos, no durante la primera mitad del año. Abra se enfoca en la segunda mitad, confiando en una mejora del entorno global. La estabilidad regulatoria y el diálogo son cruciales. La claridad regulatoria es fundamental para atraer inversiones. El diálogo, por su parte, permite alinear las necesidades del país con las capacidades del sector. Abra busca ser parte de un proyecto que impulse la conectividad, el turismo y el crecimiento del país. Abra tiene uno de los mayores pedidos de aviones en la región: más de 100 Airbus A320 para Avianca y casi 100 Boeing 737 para Gol





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