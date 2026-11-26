Grupo Argos inicia la entrega de viviendas sismorresistentes en Chocó el 17 de diciembre, marcando un hito en la reconstrucción post-terremoto con más de 40 hogares listos.

El próximo 17 de diciembre, Grupo Argos prevé entregar las primeras 40 unidades habitacionales de un total de 92 proyectos dentro del barrio Milagro de Dios. Esta entrega se ubicará en el corregimiento de El Dos, perteneciente al municipio de Unión Panamericana, en el departamento de Chocó. El evento marcará un hito significativo en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, ocurriendo menos de cinco meses después del devastador terremoto que golpeó la región.

Participación comunitaria en el diseño

El nombre del barrio fue seleccionado directamente por sus futuros habitantes, reflejando un proceso de involucramiento ciudadano profundo. Los residentes también participaron activamente en la definición de los diseños arquitectónicos de las viviendas, asegurando que las soluciones respondieran a sus necesidades específicas. Esta colaboración entre la empresa constructora y la comunidad busca garantizar que las nuevas viviendas sean dignas, seguras y adaptadas al entorno local.

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Capacidad constructiva y respuesta inmediata

Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, explicó durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura que la compañía decidió participar en la reconstrucción tras dimensionar el impacto del sismo. El terremoto dejó a más de 240.000 familias sin hogar, una cifra que impulsó la intervención de la empresa. Grupo Argos aprovechó su experiencia de más de diez años en el desarrollo de métodos constructivos innovadores, orientados a ofrecer soluciones de vivienda rural y facilitar el acceso a vivienda en las ciudades.

Con estas capacidades, la compañía puso en marcha la iniciativa Adopta un Hogar. Este programa tiene como meta construir al menos 1.000 viviendas dignas y sismorresistentes en las zonas afectadas. El programa cuenta actualmente con cerca de 7.000 donantes, entre empresas y personas naturales, lo que demuestra un amplio respaldo social. Las entregas de soluciones habitacionales comenzaron en menos de dos meses desde el lanzamiento de la iniciativa, acelerando la atención a las familias damnificadas.

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Expansión geográfica y coordinación institucional

Además del proyecto en Unión Panamericana, Juan Esteban Calle señaló que Grupo Argos tiene capacidad para desarrollar otros cuatro barrios en diferentes municipios de Chocó. La compañía también contempla realizar intervenciones similares en el Valle del Cauca, expandiendo su alcance geográfico más allá de la región afectada. El directivo destacó que la coordinación entre el Gobierno, las empresas y las comunidades permite acelerar la atención de las familias afectadas y avanzar en soluciones habitacionales concretas.

Oportunidades fiscales y recursos disponibles

Juan Esteban Calle también invitó a aprovechar el mecanismo de Obras por Impuestos para financiar futuros proyectos de reconstrucción. Advirtió sobre el riesgo de que se pierdan los 200.000 millones de pesos de cupo disponibles para la vigencia actual si no se actúa con rapidez. Para evitar esta pérdida de recursos, pidió formular más proyectos y recordó que hay contribuyentes interesados en participar. Este mecanismo permite a las empresas destinar parte de sus obligaciones tributarias a financiar iniciativas de inversión en territorios priorizados por el Estado.