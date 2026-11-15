Grupo Argos impulsa ACE 1.0 con valorización bursátil del 29%

Grupo Argos avanza en su estrategia ACE 1.0 con fuertes ganancias bursátiles. El presidente Juan Esteban Calle destaca la monetización de activos y la consolidación financiera del holding en 2026.

Grupo Argos cerró el tercer trimestre de 2026 con avances significativos en la ejecución de su hoja de ruta ACE 1.0, presentada en agosto para acelerar la generación y captura de valor. Esta estrategia busca que el precio de sus acciones converja hacia el valor fundamental de la compañía mediante mayor rentabilidad y el fortalecimiento de su estructura financiera.

Resultados Bursátiles y Liquidez en el Mercado

Los primeros resultados de esta estrategia se reflejaron claramente en el mercado bursátil hasta el 9 de noviembre. La acción ordinaria de Grupo Argos acumuló una valorización del 29%, mientras que la preferencial subió un 22% en el mismo periodo. Este comportamiento estuvo acompañado por un incremento significativo de la liquidez, con el volumen promedio diario negociado multiplicándose 2,1 veces en la acción ordinaria y 2,3 veces en la preferencial.

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Ejecución de Pilares Estratégicos Operativos

Dentro de los tres pilares de ACE 1.0, se observaron avances concretos en las operaciones de las subsidiarias. Cementos Argos y Celsia continuaron ejecutando sus agendas de eficiencia, rentabilidad y reducción de deuda. Por su parte, Odinsa fortaleció las capacidades para su evolución hacia Grupo Argos Asset Management y cerró la adquisición del 100% de Ticsa para consolidar su plataforma de infraestructura hídrica.

Movimientos Financieros y Declaraciones Oficiales

La holding avanzó en su programa de readquisición de acciones, alcanzando un monto acumulado de $290.000 millones. A esto se sumaron la venta de los centros comerciales de Pactia y la distribución extraordinaria de dividendos de Odinsa, operaciones que fortalecieron la capacidad financiera con flujos superiores a $440.000 millones. Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, afirmó que mantienen una estructura financiera sólida y observan señales positivas en la valoración de las acciones.

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Nuevas Estrategias para Cementos Argos y Futuros

Uno de los próximos movimientos relacionados con Cementos Argos es aumentar la liquidez de sus acciones. La holding señaló que la cementera cumple con los criterios para ingresar al MSCI Standard Index y evaluará alternativas para fortalecer el flotante, como una reducción marginal de su participación sin perder el control. Los recursos liberados podrían destinarse a acelerar el programa de readquisición de acciones de Grupo Argos.

Magnitud Financiera del Tercer Trimestre 2026

Los ingresos consolidados de Grupo Argos acumularon $8,62 billones entre enero y septiembre de 2026, con un Ebitda de $2,14 billones y una utilidad neta ajustada de $666.000 millones. Hacia el cierre de 2026, la holding continuará con la segunda oferta a través del Mecanismo Independiente, por un monto de hasta $150.000 millones, para promover nuevas iniciativas que potencien el valor de sus principales inversiones.