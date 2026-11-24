Grupo Argos y sus aliados destinaron $787.766 millones a 50 proyectos de infraestructura en Colombia. El reporte detalla la inversión en vialidad, educación y saneamiento básico desde 2017.

Grupo Argos ha movilizado un total de $787.766 millones desde 2017 mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Esta inversión se ha destinado a financiar 50 proyectos de infraestructura en los sectores vial, educativo y de saneamiento básico en diversas regiones de Colombia.

Los recursos permitieron ejecutar iniciativas en 39 municipios de 8 departamentos, generando beneficios para más de 600.000 personas. La estrategia destacó por una creciente participación de empresas aliadas en la financiación de las obras.

Also read Capturan a alias ‘Cáscara’, miembro del Grupo de Delincuencia Común Ethos en Ecuador

Evolución del modelo de cofinanciación

Hasta el año 2020, Grupo Argos asumía el 100% de los recursos destinados a sus proyectos a través de este esquema tributario. Sin embargo, a partir de 2020 el grupo empresarial comenzó a fortalecer un modelo de cofinanciación que incorporó a otras compañías para ampliar el alcance.

Este cambio alcanzó un momento crucial en 2024, cuando se movilizaron $245.731 millones, la cifra anual más alta del portafolio. En ese periodo, las empresas aliadas aportaron casi dos de cada tres pesos invertidos, evidenciando el peso creciente de los socios estratégicos.

Advertisement

Distribución y participación de los actores

Del monto total movilizado, Grupo Argos contribuyó con $366.107 millones, equivalentes al 46,5% del financiamiento. Otras 60 compañías sumaron $421.659 millones, representando el 53,5% restante. Esta inversión acumulada representa el 16,7% del cupo disponible del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) durante el periodo.

El cupo total del Confis ascendió a $4,72 billones para este mecanismo tributario. Antioquia es el departamento con mayor participación, concentrando el 67,2% de los recursos destinados por Grupo Argos y sus aliados en la entidad.

Impacto en infraestructura vial y educación

La infraestructura vial es el principal destino de los recursos, recibiendo $461.104 millones entre 2017 y 2025. Este sector representa el 58,5% del total distribuido en 18 proyectos de construcción y mejoramiento de vías.

La educación es el segundo renglón de inversión. La suma de proyectos de educación general y los relacionados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) concentra $193.025 millones. Esto equivale al 24,5% de los recursos en 29 iniciativas formativas y de apoyo social.

Advertisement

Avances en saneamiento básico y Turbo

Los proyectos de agua potable y saneamiento básico recibieron $127.600 millones, que representan el 16,2% de la inversión total. De los 50 proyectos del portafolio, 29 ya fueron finalizados. Estas iniciativas cerradas representaron una inversión de $250.546 millones.

Los 21 proyectos restantes, que concentran $537.220 millones, permanecen en diferentes etapas de ejecución. Uno de los más destacados es la red de alcantarillado en Nueva Colonia, Turbo, Antioquia, con una inversión de $112.743 millones para 12.088 personas.