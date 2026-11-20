Grupo Argos ejecutó una transacción de 330.000 millones de pesos para aumentar el flotante de Cementos Argos, buscando su ingreso al MSCI y reforzar la recompra de títulos.

Grupo Argos llevó a cabo una operación financiera significativa al vender aproximadamente 35 millones de acciones ordinarias de Cementos Argos en el mercado de valores. Esta transacción, ejecutada el jueves 19 de noviembre, tuvo un monto que superó los $330.000 millones y tiene como objetivo principal incrementar la participación de títulos disponibles para negociación. La iniciativa busca facilitar que Cementos Argos cumpla con los requisitos necesarios para ingresar al MSCI Standard Index.

Estrategia ACE 1.0 y Liquididad

La venta forma parte de las iniciativas contempladas en el programa ACE 1.0, una estrategia del holding orientada a acelerar la generación, captura y transferencia de valor a sus accionistas. El incremento del flotante de Cementos Argos es fundamental para lograr la incorporación de la cementera al índice internacional MSCI Standard Index, un indicador de referencia global.

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Posición de Control Inalterable

Grupo Argos precisó oficialmente que esta operación no modifica su posición de control sobre Cementos Argos, manteniendo así su influencia estratégica sobre la empresa filial. La holding confirmó que la venta materializa una estrategia previamente evaluada para ampliar la disponibilidad de acciones entre los inversionistas, sin perder la titularidad mayoritaria del negocio.

Uso De Recursos Para Accionistas

Los recursos obtenidos mediante la transacción serán destinados exclusivamente a fortalecer el programa de recompra de acciones de Grupo Argos, en línea con lo anunciado el pasado 12 de noviembre. Este uso de capital se integra con el rebalanceo táctico del portafolio presentado previamente y busca acelerar el retorno de valor a los inversionistas del holding.

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Visibilidad Internacional Y Criterios

La semana anterior, Grupo Argos había anticipado que uno de sus próximos movimientos estaría relacionado con la cementera y la posibilidad de aumentar la liquidez de sus títulos. En ese momento, la holding señaló que Cementos Argos ya cumplía los criterios de tamaño y liquidez asociados a la elegibilidad para ingresar al índice internacional.

Resultados Y Disciplina Financiera

La utilización de los recursos para fortalecer las recompras se enmarca en el programa ACE 1.0, con el que Grupo Argos busca acelerar la generación y transferencia de valor a sus accionistas. Las decisiones de asignación de capital están sujetas a las condiciones del mercado y a criterios de disciplina financiera, como se indicó durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026.