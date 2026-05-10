Grupo armado prendió fuego a vehículos y bus en Medellín, Ejército Nacional interviene

Un grupo armado, vestidos de civil, prendió fuego a dos vehículos de carga y un bus de transporte público en Medellín, obligando a la intervención del Ejército Nacional para restablecer el tránsito en este importante corredor vial.

Hombres del grupo armado , vestidos de civil, prendieron fuego a dos vehículos de carga y un bus de transporte público en Medellín . La vía que comunica a la ciudad con la Costa Caribe se convirtió en un escenario de violencia luego de que el ataque ocurriera en horas de la noche sobre la Troncal de Occidente.

El Ejército Nacional intervino para restablecer el tránsito en este importante corredor vial. Los responsables dejaron atravesado sobre la vía un cilindro metálico pintado con colores alusivos a la estructura ilegal y también instalaron una bandera relacionada con el ELN. El ataque afectó la movilidad sobre una de las rutas más importantes del país, utilizada constantemente para el transporte de pasajeros y mercancías entre Medellín y la región Caribe





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