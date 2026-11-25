La Junta Directiva de Grupo Aval confirmó el relevo en la presidencia, designando a Gerardo Hernández Correa. El nuevo líder asume el cargo de inmediato para impulsar la rentabilidad y la eficiencia operativa del conglomerado financiero.

La Junta Directiva de Grupo Aval aceptó este miércoles 25 de noviembre la renuncia de María Lorena Gutiérrez a la presidencia. Con esta decisión, el conglomerado financiero formalizó un cambio de liderazgo inmediato, designando por unanimidad a Gerardo Hernández Correa como el nuevo presidente de la organización. Esta medida responde a la necesidad de consolidar la gestión estratégica del grupo ante los desafíos del mercado.

Estrategia de liderazgo y prioridades corporativas

El nombramiento de Gerardo Hernández Correa busca fortalecer el equipo de dirección del grupo. La Junta Directiva estableció cuatro prioridades claras para esta nueva etapa. Estas metas incluyen lograr un crecimiento rentable, generar valor sostenible, mejorar la eficiencia operativa y liderar en pagos e infraestructura digital.

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Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva, declaró que este relevo marca el inicio de una nueva etapa. Sarmiento afirmó que el grupo afinará el rumbo con foco y disciplina de ejecución para crecer de manera ordenada. La intención es garantizar una transición fluida y efectiva en la gestión del conglomerado.

Trayectoria y desempeño financiero de Hernández

Gerardo Hernández Correa llega a la presidencia tras desempeñarse como presidente de Banco AV Villas. Su historial profesional incluye la vicepresidencia jurídica de Banco de Bogotá, cargo que ocupó desde 2021. También ha tenido una destacada carrera en el sector público y en instituciones financieras clave.

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Su experiencia abarca cargos en el gobierno, incluyendo ser superintendente financiero de Colombia y viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Además, fue codirector de la Junta Directiva del Banco de la República y asesor del BID para Colombia y Perú. Hernández es abogado de la Universidad de los Andes y tiene formación en Economía y banca central.

Durante su gestión en Banco AV Villas, la entidad reportó utilidades por 19.000 millones de pesos hasta septiembre de 2026. Se espera que el banco cierre el año con 30.000 millones de pesos en ganancias. Este resultado contrasta con las pérdidas de 55.000 millones registradas en el tercer trimestre de 2025.

Designación de nuevo vicepresidente ejecutivo

La Junta también nombró a Jorge Castaño Gutiérrez como vicepresidente ejecutivo de Grupo Aval. Castaño Gutiérrez tendrá a su cargo la identificación y ejecución de iniciativas para profundizar las sinergias entre las entidades del conglomerado.

Su rol principal será promover una asignación eficiente del capital y fortalecer la generación de valor para los accionistas. Esta designación complementa la estructura de liderazgo y permite enfocarse en la optimización de recursos dentro del grupo financiero.

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Enfoque en crédito y recuperación empresarial

Hernández explicó que la recuperación de Banco AV Villas se basó en apostar al crédito de personas y consumo. También se fortaleció la financiación a pequeñas y medianas industrias. Esta estrategia permitió revertir las pérdidas anteriores y generar utilidad significativa.

La decisión se comunicó al mercado mediante una información relevante. El conglomerado mantiene su compromiso con la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible en el sector colombiano.