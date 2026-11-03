Grupo de la OEA negocia con Nicaragua tras exclusión electoral

Diez naciones de la OEA, lideradas por Brasil y Estados Unidos, formarán un grupo negociador para dialogar con el gobierno de Daniel Ortega en Managua.

Un bloque integrado por diez países miembros de la Organización de Estados Americanos ( OEA), que incluye a Brasil y Estados Unidos, ha sido designado oficialmente como el equipo encargado de establecer diálogos diplomáticos con el gobierno de Nicaragua. Esta decisión responde al aislamiento regional que sufre Managua debido a su trayectoria autoritaria y a las medidas recientes adoptadas por la administración de Daniel Ortega.

Mecanismo de negociación del grupo ministerial

Los cancilleres de la OEA se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional. La organización delegó en este grupo específico la tarea de negociar con el gobierno nicaragüense, otorgándole autonomía para definir sus estrategias. El documento oficial establece que corresponderá al Grupo Ministerial iniciar sus labores, determinar sus propios métodos de trabajo y desarrollar las funciones encomendadas conforme a los plazos establecidos.

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Posiciones de los gobiernos regionales

Tras 30 días de negociaciones diplomáticas, los gobiernos de los 32 países activos del bloque decidieron crear este grupo para explorar un diálogo con Managua, que se mantiene en silencio ante estos avances. Los gobiernos participantes son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Este esfuerzo conjunto busca contrarrestar la consolidación del poder por parte del exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes ejercen el control con mano firme desde hace casi 20 años.

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Impacto real y próximos pasos

El grupo espera entregar conclusiones en un plazo de 60 días tras el inicio de sus actividades. Aunque Nicaragua se retiró de la OEA en noviembre de 2023, los países de la región consideran que está obligada a acatar los principios de la Carta Democrática Interamericana y respetar los derechos humanos. La OEA no puede imponer sanciones directas a países de la región, pero sí puede emitir recomendaciones que cada nación aplica según sus intereses estratégicos.

Presión diplomática y contexto histórico

Estados Unidos, que ya ha aplicado una salva de sanciones contra los presidentes de Nicaragua y su gobierno, se mostró muy activo para intentar lograr ese frente diplomático unificado. La presión internacional se intensifica tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según datos de la ONU. La Asamblea de Nicaragua prohibió recientemente la participación de opositores en las elecciones y amplió el período del mandato presidencial, lo que ha acelerado la respuesta coordinada de la comunidad interamericana.