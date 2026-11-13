Grupo EPM reporta utilidad neta de 3,3 billones en septiembre 2026

El Grupo EPM alcanzó ingresos por 30 billones y ganancias netas de 3,3 billones al cierre de septiembre 2026, superando los niveles de 2025 pese a factores climáticos adversos.

El Grupo EPM consolidó sus resultados financieros al cierre de septiembre de 2026, reportando unos ingresos totales por 30 billones de pesos colombianos y una utilidad neta de 3,3 billones. Estos datos representan un crecimiento del 4% en ingresos y un aumento del 16% en las ganancias netas en comparación con el mismo periodo de 2025. El desempeño se registró en un contexto caracterizado por la inestabilidad climática y la alta volatilidad en los mercados energéticos globales y regionales.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, enfatizó que la diversificación de negocios y la presencia internacional fueron factores clave para mantener la generación de valor. A pesar de las dificultades operativas en varios mercados de América Latina, la organización logró sostener su rentabilidad. Este logro destaca la capacidad de adaptación de la empresa frente a un entorno complejo que incluyó incrementos significativos en los costos de prestación de servicios públicos durante el tercer trimestre del año.

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Mecanismos de Operación y Costos

El portafolio integral del Grupo EPM abarca actividades de generación y distribución de energía, transmisión, acueducto, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y comercialización de gas natural. Esta estructura multifacética permite a la compañía gestionar riesgos en diversos sectores, aunque la operatividad específica enfrentó presiones notables. El resultado operacional se ubicó en 4,8 billones y el Ebitda en 6,7 billones, cifras inferiores a las registradas en el año anterior debido a estas condiciones adversas.

En Colombia, el fenómeno de El Niño (ENOS) alteró drásticamente las condiciones para la generación y comercialización de energía. Esta situación generó desequilibrios entre la capacidad de generación y los compromisos de suministro adquiridos mediante contratos a largo plazo. Como consecuencia, EPM tuvo que adquirir energía en el mercado spot a precios significativamente más altos, lo que amplió la diferencia entre los valores pactados y los precios de bolsa, afectando los márgenes operativos.

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Posiciones de Interesados y Contexto Regional

Las presiones financieras no se limitaron al territorio colombiano. Situaciones como la marea roja en Chile y el invierno altiplánico incrementaron los costos operativos en las operaciones del Grupo en ese país latinoano. John Maya Salazar indicó que estas variables climáticas extremas explican parcialmente la reducción del resultado operacional y del Ebitda frente al mismo periodo de 2025. A esto se sumaron en Colombia el incremento de los costos asociados al aumento del salario mínimo y la carga del impuesto al patrimonio.

El gerente general destacó que las utilidades de las filiales contribuyeron positivamente al resultado consolidado de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este factor ratifica la importancia estratégica de contar con un portafolio diversificado de negocios y geografías para enfrentar escenarios económicos cambiantes. Empresas Públicas de Medellín reportó individualmente un crecimiento del 9% en sus ingresos durante los primeros nueve meses de 2025, mostrando resiliencia en su núcleo de negocio.

Impacto Real y Próximos Pasos

Más allá de los balances corporativos, el Grupo EPM generó un valor agregado de 15 billones al 30 de septiembre de 2026 mediante la prestación de servicios públicos y las inversiones en las regiones de operación. De este monto total, 2,4 billones fueron transferidos directamente al Distrito de Medellín, recursos que financian programas e inversiones públicas cruciales para la calidad de vida de millones de personas en la capital antioqueña.

El restante valor agregado se distribuyó para fortalecer la economía local y regional. Se destinaron 2,5 billones al Estado y las comunidades mediante impuestos, tasas, contribuciones y programas sociales, reforzando las finanzas públicas. Asimismo, 6,8 billones se movilizaron hacia trabajadores, proveedores y el sistema financiero, impulsando el empleo y la actividad productiva.

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Finalmente, 3 billones fueron reinvertidos en las empresas del Grupo para fortalecer la infraestructura existente y respaldar la continuidad de las operaciones. Estas inversiones permiten avanzar en proyectos estratégicos que aseguran la prestación de servicios esenciales a millones de usuarios. La organización mantiene el compromiso de generar bienestar en los territorios, garantizando la estabilidad del suministro energético y el desarrollo comunitario en los próximos ejercicios fiscales.