Grupo Éxito cierra un año récord: ingresos por 22 billones y utilidad multiplicada por diez

Con una gestión financiera sobresaliente y una transformación estratégica liderada por la marca Carulla, el Grupo Éxito se consolida como líder del sector retail en Colombia tras alcanzar cifras históricas en 2025.

El Grupo Éxito ha consolidado un año fiscal histórico al reportar ingresos que alcanzaron los 22 billones de pesos durante el 2025. Este desempeño financiero, caracterizado por una gestión estratégica eficiente, permitió que la compañía multiplicara por diez su utilidad neta, un hito que reafirma su posición de liderazgo en el sector retail de Colombia.

Detrás de estas cifras se encuentra un proceso de transformación profunda, donde la cadena Carulla ha sido protagonista, representando cerca del 14 por ciento de las ventas totales de la operación nacional. Esta marca, enfocada en la experiencia premium, ha sabido adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo y a la digitalización acelerada, consolidándose como un referente de modernización tecnológica en el comercio minorista. El éxito de la compañía también se apoya en su robusto ecosistema de fidelización, el cual es actualmente considerado la coalición de puntos más grande del país. Esta herramienta actúa como una segunda moneda que logra impactar a uno de cada tres hogares colombianos, fortaleciendo la retención de clientes y generando un valor agregado constante. En el marco de esta etapa de crecimiento, el gerente general Carlos Mario Giraldo Moreno ha anunciado su salida, dejando una estructura sólida y un legado de resiliencia empresarial. Giraldo subrayó que entrega una organización capaz de sostener logros perdurables gracias al esfuerzo colectivo de miles de colaboradores y aliados estratégicos que han creído en la visión de largo plazo del grupo. La transición en la alta dirección ha sido gestionada para garantizar la estabilidad y la confianza de los inversionistas. El equipo directivo entrante, compuesto por líderes jóvenes y experimentados provenientes de procesos de sucesión interna, tiene la misión de continuar la hoja de ruta establecida para el 2026. Esta estrategia incluye inversiones significativas en infraestructura, expansión de puntos de venta y un compromiso inquebrantable con el servicio al cliente y la integridad corporativa. Por su parte, la alta gerencia ha destacado que el modelo de negocio del Grupo Éxito no solo es resistente frente a las fluctuaciones del mercado, sino que cuenta con la capacidad de adaptarse a los retos macroeconómicos del país, manteniendo su enfoque en la eficiencia operativa y el desarrollo del talento humano como pilares fundamentales de su sostenibilidad futura





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