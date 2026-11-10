Grupo Éxito eleva su utilidad neta 19,2% en los primeros nueve meses de 2026

Grupo Éxito reportó un EBITDA recurrente de cerca de $1,4 billones entre enero y septiembre de 2026 y una utilidad neta con crecimiento de 19,2%.

Grupo Éxito reportó una mejora en sus resultados financieros durante los primeros nueve meses de 2026, en un entorno de consumo más moderado, presiones sobre costos y gastos, y algunos acontecimientos excepcionales que afectaron su operación. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos consolidados de la compañía alcanzaron $15,8 billones, con un crecimiento de 2,8% al excluir el efecto cambiario.

El indicador de desempeño operativo, el EBITDA recurrente, llegó a cerca de $1,4 billones, con un incremento de 12,4% y un margen de 8,8%. La utilidad neta consolidada se ubicó cerca de $436.000 millones, con un crecimiento de 19,2% sin considerar el efecto cambiario y un margen de 2,8%.

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Resultados del tercer trimestre y mecanismos de la mejora

En el tercer trimestre de 2026, los ingresos consolidados de Grupo Éxito sumaron $5 billones, con un aumento de 0,9% excluyendo el efecto cambiario. En ese mismo periodo, el EBITDA recurrente superó los $457.000 millones, creció 6,9% y alcanzó un margen de 9,1%.

La utilidad neta del trimestre fue cercana a $121.000 millones, con un margen de 2,4%. Según la compañía, los resultados reflejan principalmente el desempeño de las operaciones en Colombia y Uruguay, junto con los avances en la transformación operativa de Argentina y la contribución de los negocios complementarios.

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El crecimiento de la rentabilidad estuvo asociado al control de los gastos, la búsqueda de eficiencias y sinergias, y una mayor atención a la calidad de las ventas y a los márgenes comerciales. Estas decisiones buscan sostener la expansión del margen sin depender únicamente del volumen de ventas.

Declaraciones de la dirección sobre el entorno de consumo

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, afirmó que los resultados de los primeros nueve meses de 2026 confirman avances en la construcción de una compañía más sólida, eficiente y rentable. Calleja señaló que la utilidad neta consolidada de cerca de $436.000 millones y el crecimiento de 19,2% excluyendo el efecto cambiario se dieron en medio de un entorno de consumo que continúa siendo retador.

Calleja agregó que la compañía mantiene una visión de largo plazo y toma decisiones orientadas a fortalecer su modelo de negocio y a generar valor sostenible. Por su parte, Fernando Carbajal Flores, vicepresidente financiero y administrativo de Grupo Éxito, indicó que la evolución de los resultados responde a una ejecución disciplinada de la estrategia operacional y financiera.

Carbajal explicó que el margen EBITDA recurrente del tercer trimestre llegó a 9,1%, impulsado por los avances en los márgenes comerciales, el control de gastos y los negocios complementarios. También destacó el fortalecimiento de la rentabilidad en Colombia y Uruguay, y el registro de un EBITDA recurrente positivo en Argentina, que comienza a mostrar señales de recuperación.

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Operación en Colombia y negocios complementarios

La operación colombiana concentró el 84% de los ingresos consolidados de Grupo Éxito en el tercer trimestre y continuó siendo el principal motor de los resultados. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos operacionales en el país alcanzaron $12,6 billones, con un crecimiento de 4,2% frente al mismo periodo de 2025.

En el tercer trimestre, en medio de un consumo más moderado y una base de comparación exigente, los ingresos en Colombia llegaron a $4,2 billones, con un incremento de 2,4%. Durante los primeros nueve meses, el EBITDA recurrente del país creció 10,2% y alcanzó un margen de 8,1%, lo que representó una expansión de 44 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior.

Entre julio y septiembre, el margen bruto se amplió 100 puntos básicos, mientras que el EBITDA recurrente aumentó 4,8% y alcanzó un margen de 8,6%. La compañía atribuyó este desempeño a estrategias para mejorar la rentabilidad de las ventas, optimizar los costos y mantener una gestión disciplinada de los gastos.

Los negocios complementarios también contribuyeron al resultado. El negocio inmobiliario de Grupo Éxito mantuvo una dinámica favorable, con más de 808.000 metros cuadrados de área bruta arrendable y niveles de ocupación superiores al 97%. Éxito Media alcanzó ingresos superiores a $4.900 millones durante el trimestre, y Tuya reportó ingresos de $8.180 millones en el tercer trimestre.