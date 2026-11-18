El Grupo Éxito, D1 e Ísimo evalúan regresar a Venezuela en 2027 mediante alianzas, según Ítalo Atencio de ANSA.

El Grupo Éxito encabeza los planes de tres importantes cadenas minoristas colombianas para regresar al mercado venezolano, una estrategia prevista para concretarse durante el primer trimestre de 2027. Esta decisión se fundamenta en la formación de alianzas comerciales estratégicas que permiten a las empresas multinacionales evaluar oportunidades de inversión en el país vecino. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ( ANSA), Ítalo Atencio, confirmó oficialmente que estas negociaciones están en una etapa avanzada de planificación.

Detalles de la Alianza Comercial Venezolana

La información sobre este movimiento sectorial se dio a conocer durante la décima edición del evento Radiografía del Retail, organizado por el gremio ANSA en Caracas. La cita contó con la participación directa de 30 empresarios colombianos, incluyendo la presencia del gerente general de la cadena Tiendas Ísimo, lo que demuestra el interés activo del sector privado nacional. Atencio anticipó que se programará un intercambio comercial bilateral específico para febrero de 2027, momento en el cual una delegación de inversionistas colombianos visitará Venezuela.

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Paralelamente, un grupo de empresarios venezolanos viajará a Colombia durante ese mismo mes para estudiar el sector minorista y establecer conexiones operativas. El dirigente gremial afirmó con seguridad que, para el primer trimestre de 2027, se concretará una alianza de una cadena de supermercados colombiana, refiriéndose explícitamente a la operación planificada por el Grupo Éxito. Este enfoque estratégico busca no solo reinstalar operaciones, sino establecer una presencia sostenible a largo plazo.

Posiciones y Intereses de los Principales Actores

El Grupo Éxito busca ampliar su presencia regional con esta nueva incursión, sumando Venezuela a su portafolio internacional que actualmente se fortalece con operaciones en Uruguay y Argentina al sur del continente suramericano. Juan Carlos Calleja Hakker, director ejecutivo de la organización, confirmó durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en marzo que Venezuela representa un foco de interés prioritario para el crecimiento futuro de la compañía. Aunque no existía un plan de ejecución detallado en esa fecha, Calleja definió al país vecino como un territorio de expansión natural para el negocio minorista.

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El directivo explicó que, tras visitar Caracas y recorrer las calles y territorios, la administración concluyó que el potencial de la plaza exige una evaluación rigurosa. Definió como una irresponsabilidad no considerar el crecimiento en ese mercado, subrayando la necesidad estratégica de entrar en la negociación. Por su parte, la cadena de tiendas de descuento D1 también envió una delegación representativa al evento, aunque se encuentra en una etapa preliminar de análisis sobre los beneficios y la viabilidad operativa, sin decisiones formales sobre su ingreso definitivo.

Impacto Real y Próximos Pasos del Sector

La asistencia del gerente general de Tiendas Ísimo junto a la comitiva de 30 empresarios refuerza el acercamiento gradual del sector minorista colombiano hacia la plaza venezolana. Según informó el diario venezolano El Nacional, Éxito, D1 e Ísimo están analizando activamente las opciones disponibles para operar en el territorio nacional. La presencia de estos gigantes del retail sugiere una reactivación significativa del comercio bilateral que podría transformar la oferta de bienes de consumo básico en los principales centros urbanos de Venezuela.

Las expectativas del gremio ANSA se centran en la formalización de estos acuerdos mediante la visita de inversión prevista para febrero de 2027. Este periodo servirá como ventana de oportunidad para cerrar detalles contractuales y establecer los mecanismos logísticos necesarios para la reapertura. El sector espera que la alianza del Grupo Éxito sirva como catalizador para que otras marcas colombianas aceleren sus procesos de entrada al mercado venezolano.

Evaluación Estratégica de la Inversión en Venezuela

La decisión de las cadenas colombianas responde a la percepción de que Venezuela tiene un potencial insatisfecho en el sector de autoservicios y distribución. La renovación del mercado venezolano ha atraído la atención de inversores que buscan capitalizar la recuperación de la demanda interna. Ítalo Atencio destacó el honor de anunciar la delegación de D1, aunque precisó que la cadena aún no ha tomado decisiones concretas sobre su ingreso formal al mercado, manteniéndose en fase de estudio.

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La reunión en Caracas funcionó como un espacio clave para dilucidar las barreras y oportunidades existentes en la economía venezolana. Los empresarios colombianos evaluaron la viabilidad de sus operaciones futuras bajo las condiciones actuales del entorno regulatorio y económico. El resultado de estas exploraciones determinará el ritmo y la magnitud de la inversión que se materialice en el primer trimestre de 2027, marcando un hito potencial en las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela.