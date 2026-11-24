Grupo Éxito declara la protección de la vida como prioridad ante la crisis en su almacén de Contadora en Cartagena, mientras Policía y Ejército aseguran el lugar.

El Grupo Éxito ha emitido un comunicado oficial para establecer su postura respecto a la situación de seguridad crítica que se desarrolla actualmente en su punto de venta ubicado en el barrio Contadora, en la ciudad de Cartagena. La multinacional colombiana de retail ha enfatizado de manera rotunda que la preservación de la vida y la integridad física de todos los individuos presentes en las instalaciones constituye su prioridad absoluta e indiscutible.

Coordinación con autoridades de seguridad en el lugar

Voceros de la compañía han informado detalladamente que los hechos críticos están siendo atendidos directamente por las autoridades competentes correspondientes. La empresa ha reafirmado que permanece en estado de alerta máxima, manteniéndose atenta a las instrucciones precisas que emitan los mandos políticos y militares para el manejo adecuado de la contingencia.

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La declaración oficial de Grupo Éxito subraya que la protección de la vida es el principio rector de su acción corporativa en este escenario. La organización ha confirmado que la situación en su almacén de Cartagena está bajo la supervisión de los organismos de seguridad del Estado, quienes dirigen la operativa desde el primer momento del reporte inicial.

Protocolos de emergencia y respuesta institucional

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha confirmado a través de su cuenta oficial en X que la Policía Nacional, la Armada de la República y las Fuerzas Militares están al frente de la situación desde el instante en que recibieron las primeras noticias del incidente. La administración local ha asegurado que se han activado los protocolos establecidos para este tipo de escenarios de alta peligrosidad.

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El mandatario ha declarado que el objetivo central de estas medidas es salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en el interior del establecimiento comercial. Turbay ha indicado que se están siguiendo estrictamente las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, las cuales actúan de forma coordinada para resolver el conflicto.

Confianza en la Fuerza Pública y control de la información

Dumek Turbay ha manifestado su respaldo total a las acciones de la Fuerza Pública y ha destacado la coordinación directa que mantiene con el presidente Abelardo de la Espriella. El alcalde ha expresado que tiene absoluta y plena confianza en las operaciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la ciudadanía afectada.

Por su parte, Grupo Éxito ha precisado que toda la información oficial sobre lo ocurrido y la evolución de los acontecimientos será divulgada exclusivamente por las autoridades competentes. La empresa ha recomendado a la comunidad esperar las comunicados institucionales en lugar de circular rumores o noticias no verificadas en redes sociales.

Solidaridad institucional y llamado a la prudencia ciudadana

El alcalde de Cartagena ha pedido a los ciudadanos mantener la prudencia y evitar la difusión de información sin confirmar que pueda generar pánico o confusiones innecesarias en la zona. Turbay ha recomendado consultar exclusivamente los canales oficiales e institucionales para conocer las novedades reales sobre lo sucedido en el barrio Contadora.

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Esta crisis en el almacén Éxito de Contadora representa un punto focal de atención para las autoridades locales y nacionales, quienes trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la restitución del orden público en la zona afectada de Cartagena.