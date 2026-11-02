Grupo Gilinski Controla GeoPark tras Adquisición de Activos en Venezuela

Grupo Gilinski adquiere 56,3% de GeoPark. Operación formaliza entrada a petróleo venezolano y bloque Bare con acuerdo de 25 años. Detalles clave.

El lunes 2 de noviembre, la petrolera GeoPark informó el cierre formal de la transacción que marca su entrada definitiva al sector petrolero venezolano. Esta operación convierte al Grupo Gilinski, bajo la dirección de Jaime y Gabriel Gilinski, en el nuevo accionista controlante de la compañía. El conglomerado colombiano adquirió una participación del 56,3% en las acciones, consolidando así su posición dominante en la estructura societaria de la empresa.

El acuerdo financiero se ejecutó mediante un intercambio de acciones sin necesidad de desembolsos de efectivo. GeoPark emitió 42.135.872 acciones ordinarias a Panamerican Energy Holdings S.A., entidad vinculada al Grupo Gilinski. Con esta emisión, el conglomerado superó a la petrolera para asumir el control mayoritario, superando su participación inicial en la estructura empresarial.

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Mecanismo de la Transacción Comercial

La transacción implica la adquisición del 95% restante de Energy Assets International S.A., sociedad que mantiene el control indirecto de Beta Resources (V). Esta entidad venezolana es la titular del contrato de participación productiva en vigor. GeoPark ya contaba previamente con una participación inicial del 5% en esta estructura, lo que facilitó la consolidación del nuevo control societario tras el cierre definitivo del proceso.

Para lograr este cierre, la petrolera adelantó de manera ágil los trámites técnicos, contractuales y regulatorios necesarios. Entre los requisitos cumplidos destacó la aprobación del plan definitivo de desarrollo y negocios del bloque Bare. También se suscribieron acuerdos complementarios con PDVSA Petróleo S.A. y se obtuvieron las autorizaciones regulatorias correspondientes para la operación en territorio nacional.

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Detalles del Contrato y Activos Venezolanos

La operación formaliza un contrato de participación productiva por 25 años para el desarrollo del bloque Bare, ubicado en la Faja del Orinoco. Este contrato, suscrito bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, establece que la petrolera tendrá una participación económica neta del 65% en ese activo específico. Los derechos incluyen comercialización directa y acceso a infraestructura operativa.

El cierre se realizó antes del plazo contractual de 120 días establecido para cumplir las condiciones de entrada en vigor. Dado el cumplimiento anticipado, las partes extendieron hasta el primero de diciembre de 2026 el plazo para cumplir hitos adicionales. Esto permite que la compañía enfrente sus recursos en la planificación operativa a largo plazo sin presiones temporales inmediatas.

Compromisos Accionarios y Gobierno Corporativo

El cambio en la composición accionaria establece obligaciones específicas para el Grupo Gilinski frente a los demás inversionistas. El conglomerado deberá iniciar, dentro de los 90 días posteriores al cierre, una oferta pública de adquisición. Este proceso busca comprar acciones no posesionadas por la sociedad ni sus afiliadas, con un precio fijo de US$12,22 por acción.

El monto máximo para esta oferta pública se limita a US$100 millones. Si el Grupo Gilinski supera el 70% de las acciones ordinarias en circulación, se activará una segunda obligación. Deberán iniciar una nueva oferta pública de adquisición para la totalidad de los títulos restantes, utilizando el promedio ponderado de los 30 días bursátiles aplicables como base de precio.

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Plan de Operación y Desarrollo Futuro

En materia de gobierno corporativo, el conglomerado tendrá derecho a nominar al menos cinco integrantes de la junta directiva de GeoPark. Dos de estos candidatos deberán cumplir requisitos de independencia según las normas de la Bolsa de Nueva York. GeoPark continuará cotizando en la NYSE manteniendo las disposiciones de gobierno corporativo del acuerdo.

La compañía avanza en preparativos para asumir la operación del bloque Bare antes de finalizar 2026. Uno de los primeros objetivos es recuperar la producción existente identificando entre 300 y 400 pozos. Esta etapa inicial de desarrollo busca reactivar la capacidad operativa del activo venezolano de manera progresiva y estructurada.

Impacto en la Participación Accionaria

La participación del conglomerado podría aumentar hasta aproximadamente el 58,4% si se cumplen ciertas condiciones. Esto implicaría la emisión de otras 5.421.589 acciones adicionales bajo los términos pactados. El escenario actual refleja una consolidación significativa del control empresarial y una redefinición de la propiedad de la petrolera cotizada.

La extensión del plazo hasta el primero de diciembre de 2026 proporciona un marco de tiempo claro para la ejecución de los hitos restantes. Este ajuste contractual refleja la agilidad demostrada por ambas partes en la gestión administrativa y regulatoria del proceso de adquisición y entrada al mercado venezolano.