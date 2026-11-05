Grupo Nutresa asume operación de Presto con aprobación de la SIC

Tras la aprobación de la SIC, Grupo Nutresa integra la cadena de hamburguesas Presto en su portafolio, consolidando su liderazgo en el mercado nacional de comida rápida.

El Grupo Nutresa asumió oficialmente la operación de la cadena de restaurantes Presto este jueves 5 de noviembre, un movimiento estratégico que se completa tras la resolución favorable emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta adquisición representa un cambio significativo en la estructura del conglomerado empresarial, ya que permite a los Gilinski expandir su presencia en el competitivo mercado de la comida rápida en Colombia, sumando una marca reconocida a su portafolio actual que ya incluye a la cadena El Corral.

Detalles de la integración empresarial

La operación implica la reestructuración completa de la red de distribución y la operación diaria de los locales. Actualmente, Presto mantiene 86 establecimientos abiertos operando con normalidad en todo el territorio nacional. No obstante, la compañía ha anunciado un plan de revitalización que contempla la reapertura de 12 restaurantes adicionales en los próximos meses, lo que elevará la red total a 98 puntos de venta activos. Esta expansión inmediata no solo busca recuperar terreno perdido, sino también optimizar la logística de entrega y el servicio al cliente bajo la nueva administración corporativa.

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De los 12 locales que estarán preparados para volver a atender al público, una parte significativa de la estrategia de localización se centrará en sinergias comerciales existentes. Específicamente, 10 de estos nuevos puntos estarán ubicados dentro de almacenes Éxito y en centros comerciales Viva, distribuidos en diversas regiones del país. Esta decisión aprovecha la alta afluencia de clientes en estos nodos de distribución para maximizar el retorno de la inversión inicial requerida para las remodelaciones y la puesta en marcha operativa.

Los dos locales restantes del plan de reapertura se ubicarán en las ciudades de Bogotá y Armenia, buscando consolidar la presencia en zonas urbanas de alto tráfico comercial y residencial. Estas aperturas son viables gracias al respaldo logístico y financiero otorgado por el Grupo Calleja y el equipo operativo de Grupo Éxito. La colaboración con este socio comercial, una de las alianzas más sólidas del Grupo Nutresa a lo largo de varias décadas, es fundamental para garantizar la eficiencia en la cadena de suministro y la gestión de inventarios de los nuevos puntos de venta.

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Posiciones de las partes interesadas

La reintegración de Presto al mercado formal tiene implicaciones directas para la fuerza laboral y los accionistas. Las futuras aperturas de los 12 establecimientos generarán más de 100 empleos nuevos, una cifra significativa en un contexto económico donde la creación de puestos de trabajo estables es prioritaria. Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, declaró que es una gran noticia que más colombianos puedan volver a disfrutar de la marca y confirmó que se está trabajando activamente en la transformación de la misma, prometiendo novedades prontas.

Por su parte, la directiva del grupo inversor, liderada por los Gilinski, ha enfatizado el valor sentimental y cultural de la cadena. En declaraciones previas, destacaron que Presto forma parte de la memoria colectiva y la historia de los colombianos, reconocida por su trayectoria de 45 años. El objetivo declarado es devolverle un nuevo impulso a la marca manteniendo su identidad, pero bajo una estructura empresarial más robusta, asegurando que el legado construido por décadas de trabajadores se preserve y continúe creciendo bajo una administración financiera sana.

Impacto real y próximos pasos

La situación financiera que precedió a esta adquisición fue compleja y prolongada. La empresa original, Frayco, que operaba la marca, se acogió a un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 en 2023, acumulando obligaciones pendientes por $104.000 millones. Sin embargo, Frayco no logró cumplir los compromisos pactados con sus acreedores, una dificultad agravada por el aumento de la inflación y las altas tasas de interés que encarecieron los insumos y el financiamiento, mientras el consumo de los ciudadanos perdía dinamismo.

A estas dificultades macroeconómicas se sumaron los efectos residuales de la pandemia en las ventas y una competencia sectorial cada vez más feroz. Cadenas internacionales como McDonald's, la propia El Corral, y un creciente número de hamburgueserías artesanales aumentaron la presión sobre el mercado, erosionando la cuota de mercado de Presto. A pesar de registrar ingresos por $108.629 millones en 2025, estos recursos no fueron suficientes para superar los déficits de liquidez acumulados, lo que llevó a la liquidación y posterior venta de los activos.

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Reconfiguración del mercado de hamburguesas

La integración de Presto en el portafolio del Grupo Nutresa transforma drásticamente la dinámica competitiva del sector de la comida rápida en Colombia. Nutresa, que ya era propietaria de El Corral, pasa a controlar dos de las cadenas más importantes del país. De acuerdo con las cifras de 2025, El Corral encabezó el mercado con ingresos de $791.204 millones y 292 establecimientos, mientras que McDonald's ocupó el segundo lugar con $759.836 millones y 284 restaurantes. La addition de Presto consolida aún más esta posición de dominio.

Al sumar los resultados financieros, Nutresa reuniría una facturación conjunta estimada de $899.833 millones para ambas marcas. En términos de presencia física, la operación ampliaría significativamente el alcance geográfico del conglomerado. La incorporación de los 156 puntos de venta totales registrados de Presto (de los cuales 28 permanecían cerrados hasta la reactivación) sumaría un total de 448 establecimientos entre El Corral y Presto, creando una red de distribución masiva.

Historia corporativa y legado operativo

Esta adquisición marca el cuarto propietario de la cadena Presto en las últimas décadas. Anteriormente, la marca estuvo bajo el control de Grupo Santo Domingo a través de Valores Bavaria, posteriormente pasó a Franquicias y Concesiones, conformada por un grupo de franquiciados, y más recientemente a Mesoamérica Foods. Ahora, la operación quedará bajo el paraguas de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa.

Aunque la estructura empresarial es nueva, la compañía ha asegurado que la propuesta comercial de Presto se mantendrá independiente en su identidad visual y narrativa. Este enfoque busca equilibrar la eficiencia operativa y el poder adquisitivo del gigante Nutresa con la conexión emocional que la marca histórica mantiene con sus consumidores tradicionales, cerrando un ciclo de crisis empresarial para abrir una nueva etapa de crecimiento controlado y sostenible.