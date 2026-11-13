Grupo Sura supera expectativas y eleva proyección de utilidades para 2026

El holding financiero reportó una utilidad neta de $2,3 billones en los primeros nueve meses de 2026, superando sus metas y anticipando resultados para 2028 con un ROE ajustado del 15,4%.

Grupo Sura confirmó un desempeño financiero excepcional durante los primeros nueve meses de 2026, superando significativamente las proyecciones iniciales de su junta directiva. La holding financiera reportó una utilidad neta controladora de $2,3 billones, lo que representa un crecimiento recurrente del 11,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Rentabilidad y deuda neta mejoran

Los indicadores de rentabilidad también mostraron fortaleza, con un retorno sobre el patrimonio ajustado (ROE) de 15,4% en los últimos 12 meses. Este resultado implica un avance de 1,6 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025 y permite a la compañía alcanzar anticipadamente la meta que había fijado originalmente para 2028.

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Adicionalmente, durante el tercer trimestre la organización redujo su deuda neta en $1 billón. Este esfuerzo de saneamiento financiero logró disminuir de 3,1 a 2,4 veces el indicador de deuda neta sobre dividendos, fortaleciendo su estructura de capital.

Presidencia y nuevos objetivos financieros

Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura, declaró que alcanzaron la utilidad proyectada para todo el año en solo nueve meses. Basado en los resultados acumulados a septiembre, la compañía elevó sus expectativas para el cierre de 2026.

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Ahora espera alcanzar una utilidad neta controladora de entre $2,7 y $2,9 billones. Esta cifra implica una utilidad neta por acción de entre $8.300 y $8.900. De cumplirse ambos objetivos, Grupo Sura habrá recorrido cerca del 60% del camino hacia las ambiciones financieras comunicadas al mercado para 2028.

Desempeño de negocios financieros y aseguradoras

Los resultados consolidados estuvieron respaldados por el desempeño de sus divisiones clave. Suramericana registró una utilidad neta controladora de $702.000 millones, con un crecimiento del 7,2% frente al mismo periodo de 2025. El principal impulso provino del segmento de Vida, cuya utilidad neta aumentó 27%.

La aseguradora también destacó avances en la atención de asegurados afectados por el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto. Al cierre de octubre había realizado pagos por $330.000 millones en las zonas más afectadas por el sismo.

Impacto de la gestión en el mercado

Sura Asset Management alcanzó una utilidad neta controladora de $1,046 billones, con un crecimiento del 4,6% a tasa de cambio constante. Sus activos bajo administración llegaron a $801 billones, un incremento del 10,5% bajo la misma medición. Los ingresos por comisiones sumaron $3,2 billones, con un crecimiento del 8,5%.

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Dentro de esta operación, Sura Investments destacó con un aumento del 101,6% en su utilidad operativa a tasa de cambio constante. Logró un margen operacional del 22,4%, reflejo de mayor escala y eficiencia operativa. Grupo Cibest reportó una utilidad neta acumulada de $6,3 billones, un 10,5% más que en el año anterior, con un ROE anualizado del 21,7%.

Estrategia de capital y reputación corporativa

Como parte de su estrategia de asignación eficiente de capital, Grupo Sura inició en octubre un programa de readquisición de acciones con un cupo de hasta $500.000 millones. La iniciativa estará vigente hasta marzo de 2028 y busca generar retornos para los accionistas.

Durante el primer mes de ejecución, la compañía recompró 892.000 acciones, equivalentes al 11% del cupo aprobado. De ese total, el 54% correspondió a acciones preferenciales y el 46% a ordinarias. En la última edición de Merco Empresas Colombia, el grupo ocupó el cuarto lugar entre las compañías con mejor desempeño reputacional del país.