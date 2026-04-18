Grupos armados amenazan a docentes y cierran escuelas en el Catatumbo

La escalada de violencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander, ha llevado a grupos armados a amenazar a docentes y directivos escolares, obligando al cierre de colegios y a la implementación de clases virtuales en municipios como Sardinata, Tibú, El Tarra y Cáchira. La intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC agrava la situación, sumada a las presiones y extorsiones que sufren los maestros, lo que ha provocado el desplazamiento de personal educativo y la afectación del derecho a la educación de miles de estudiantes.

La escalada de violencia en la región del Catatumbo , en Norte de Santander, ha alcanzado un punto crítico con la intensificación de las amenazas y presiones ejercidas por grupos armados ilegales contra el personal educativo. Municipios como Sardinata, Tibú, El Tarra y Cáchira se han convertido en epicentros de estas acciones intimidatorias, donde docentes y directivos escolares se ven obligados a ejercer su labor bajo un clima de constante temor.

Las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han exacerbado la conflictividad en la zona, generando un ambiente de inseguridad que se extiende a la población civil. Específicamente, en Cáchira, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachencas, han declarado a la directora de un centro educativo y a sus docentes como objetivos militares, utilizando grafitis para difundir su mensaje amenazante. Esta situación ha llevado a la suspensión de clases presenciales en varias veredas del corregimiento de Luis Vero, particularmente en aquellas que colindan con Tibú, debido a la elevada tensión y el aumento de patrullajes con drones por parte de los grupos armados. Ante este panorama desolador, se ha implementado la modalidad de clases remotas o virtuales como una medida paliativa, pero esto no resuelve la profunda crisis que atraviesa la comunidad educativa. Los docentes de zonas urbanas y rurales de Tibú han denunciado de manera reiterada las presiones y extorsiones a las que son sometidos, lo que ha obligado a un número significativo de maestros a abandonar la región, impactando directamente en la formación de los estudiantes. La Personería de Cáchira ha emitido un comunicado enérgico, haciendo un llamado a la reflexión y a la acción, subrayando la necesidad imperante de garantizar la seguridad de los niños y niñas, quienes requieren espacios de aprendizaje tranquilos y libres de violencia. La entidad enfatiza la importancia de respetar los derechos tanto de los maestros como de los alumnos, y solicita encarecidamente a los grupos armados que no involucren a la comunidad educativa en sus acciones violentas, permitiendo así el retorno seguro de los estudiantes a las aulas. La falta de control social por parte del gobierno nacional en esta estratégica zona del Catatumbo ha dificultado la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esta preocupante situación. Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, el sindicato del magisterio en Norte de Santander, se ha pronunciado instando a los grupos armados ilegales y delincuenciales a cesar estas acciones que vulneran el derecho fundamental a la educación y la integridad de quienes la imparten y reciben. Las denuncias sobre extorsiones y presiones por parte de grupos armados que delinquen en el Catatumbo, el sur del departamento, la provincia de Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta son constantes, afectando no solo a la comunidad educativa sino también a la población campesina e indígena, quienes también sufren de confinamiento y dificultades de movilidad. La crisis en el Catatumbo se ve agravada por la presencia de múltiples actores armados que disputan el control territorial y de economías ilícitas. Las disidencias de las FARC y el ELN son los principales contendores, pero otros grupos como Los Pachencas también ejercen su influencia y ejercen presión sobre la población. La inestabilidad generada por estos enfrentamientos armados repercute directamente en la vida cotidiana de los habitantes, limitando su movilidad y acceso a servicios básicos. El confinamiento de decenas de personas es una realidad palpable en la región, exacerbada por las dificultades logísticas y el miedo a quedar atrapados en el fuego cruzado. La situación de los docentes y directivos escolares es particularmente alarmante, ya que su labor los expone directamente a las amenazas y represalias de estos grupos. El temor a ser objeto de ataques, secuestros o incluso ser utilizados como escudos humanos es un riesgo latente que enfrentan a diario. La comunidad educativa se encuentra en una encrucijada, con la educación de miles de niños y jóvenes en vilo, y la seguridad de quienes forman parte de este sector en grave peligro. La falta de una respuesta estatal contundente y efectiva deja a estos municipios en una situación de vulnerabilidad extrema, donde la paz y el derecho a la educación parecen ser aspiraciones cada vez más lejanas





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