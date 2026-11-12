GTA 6: Datos clave sobre el lanzamiento, ventas y cifras de Rockstar Games

Análisis exhaustivo de las cifras de Grand Theft Auto 6, incluyendo ventas históricas de la saga, peso del archivo y expectativas de Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6, la esperada nueva entrega de la saga de gánsteres desarrollada por Rockstar Games, está disponible en tiendas este jueves 11 de noviembre. Este lanzamiento anticipado ocurre una semana antes de la fecha oficial del 19 de noviembre, momento en el que los usuarios finalmente podrán jugar con él de forma completa.

Estas son las principales cifras de la saga que, desde su creación en 1997, está arrasando en la industria del entretenimiento digital. La serie ha acumulado un impacto sin precedentes, estableciendo nuevos récords en ventas, descargas y tamaño de mapas que marcan un antes y un después en la historia de los videojuegos.

Also read Recompensa de $20 millones por datos sobre ataque a sede de RCN Radio

Éxito comercial y cifras de ventas globales

La saga Grand Theft Auto ha vendido 480 millones de juegos desde su lanzamiento. Solo Grand Theft Auto 5, lanzado en 2013, vendió cerca de 235 millones de unidades. Estos resultados fueron confirmados por Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, en sus resultados publicados el lunes. Esta entrega se encuentra editada para tres generaciones de consolas: PlayStation 3 y Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One, y PlayStation 5 y Xbox Series, además de estar disponible en PC.

Se trata del segundo videojuego más vendido de la historia, posicionándose solo por detrás de Minecraft. A diferencia de la mayoría de títulos donde los protagonistas son héroes o guerreros, los juegos de Grand Theft Auto permiten encarnar a forajidos o exconvictos que cometen infracciones en una gran ciudad, perseguidos por las fuerzas de seguridad.

Advertisement

Lanzamiento escalonado y peso del archivo digital

El nuevo título tiene un peso de 212 gigabytes, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más pesados en su lanzamiento. El tiempo de descarga varía de decenas de minutos a varias horas, dependiendo de la calidad de la conexión a internet. Para evitar saturar los servidores con la demanda masiva, Rockstar Games estableció una estrategia escalonada que permite descargar el juego durante nueve días antes del lanzamiento oficial.

Esta logística de distribución es crucial para gestionar la expectativa acumulada durante más de una década. Los servidores de Rockstar deben manejar picos de tráfico históricos, similares a los que enfrentaron con el lanzamiento de anteriores entregas, pero con una escala mucho mayor debido a la popularidad global de la franquicia.

Evolución temporal y retrasos en el desarrollo

Han pasado 13 años desde la salida de Grand Theft Auto 5, en septiembre de 2013, hasta el lanzamiento de esta nueva entrega, el 19 de noviembre de 2026. La comercialización del título estuvo inicialmente prevista para el otoño de 2025, pero se retrasó hasta finales de mayo y posteriormente hasta noviembre de 2026. Este largo periodo de espera ha generado una impaciencia notable entre los seguidores.

Para contextualizar el nivel de espera, entre el primer juego de la saga y la salida de Grand Theft Auto 5 pasaron 16 años. La duración del ciclo de desarrollo ha sido extensa, lo que ha elevado las expectativas del público hacia cada nuevo anuncio de Rockstar Games. La estrategia de marketing ha mantenido la atención del mercado en esta franquicia durante más de dos décadas.

Personajes jugables y contenido de la narrativa

Solo 6 personajes femeninos han sido jugables en la saga hasta la fecha. Estuvieron presentes en el primer título lanzado en 1997 y en la versión para Game Boy Color de Grand Theft Auto 2 en el año 2000. Antes de la llegada de Lucía, una de las protagonistas de Grand Theft Auto 6, la presencia femenina jugable era mínima en la serie principal.

Advertisement

Con un total de 17 títulos previstos para la saga, incluyendo las expansiones y Grand Theft Auto Online, la franquicia sigue creciendo. La incorporación de nuevos personajes y la evolución de la narrativa continúan siendo pilares fundamentales para mantener el interés de la comunidad de jugadores a lo largo de los años.

Récords de ingresos y controversia mediática

Grand Theft Auto 5 necesitó solo 3 días para superar los 1.000 millones de dólares de ingresos en 2013, convirtiéndose en el producto de entretenimiento que más rápido alcanzó ese monto. En comparación, la película Avengers: Endgame se demoró cinco días para lograr la misma cifra financiera. Este récord de velocidad en la generación de ingresos destaca el poder adquisitivo y la lealtad de la base de fans.

La serie también ha sido reconocida por su impacto cultural y controversia. Según el Guinness World Records, en 2009 se habían escrito 4.000 artículos sobre el juego. Esta publicación calificó a la serie como la de videojuegos más controvertida del mundo, una categoría que, según expertos en línea, fue inventada únicamente para Grand Theft Auto. Además, en 2022, 90 videos que mostraban secuencias de la fase de desarrollo del nuevo título fueron robados y filtrados en línea.

Mapas expansivos y producción audiovisual

El mapa de Grand Theft Auto 5 tiene un tamaño de 75 kilómetros cuadrados, situado en la ciudad ficticia de Los Santos y sus alrededores. Esta zona es, con diferencia, la mayor de la saga hasta el momento, aunque mucho más pequeña que en otros videojuegos de mundo abierto. Para Grand Theft Auto 6, Rockstar Games prometió un mapa el doble de grande.

Este nuevo espacio virtual albergará la ciudad de Vice City y el estado ficticio de Leonida, con claras inspiraciones de Miami y Florida. En cuanto a la producción de voz, el número de actores que participaron en el doblaje de Grand Theft Auto 4 fue de 861, según la edición de 2009 del Guinness World Records. Los títulos de la saga cuentan con voces de estrellas internacionales como el rockero Axl Rose, el actor Samuel L. Jackson o el rapero y actor Ice-T.