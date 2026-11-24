El precio de GTA 6 en Colombia alcanza US$95,19 con IVA, exigiendo 32,7 horas de salario mínimo. El análisis de Playcasino.com posiciona al país en el escalafón 17 de 24 naciones.

La espera por Grand Theft Auto VI, anticipada como uno de los lanzamientos más significativos en la industria del entretenimiento interactivo global, conlleva un impacto financiero considerable para los consumidores en Colombia. El videojuego ha generado un debate económico al evidenciar la brecha entre el costo de los productos digitales de lujo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores asalariados.

Análisis de costo vs salario mínimo en Colombia

Un estudio realizado por la plataforma Playcasino.com revela que una persona en Colombia que perciba el salario mínimo mensual debería trabajar 32,7 horas para adquirir una copia de Grand Theft Auto VI. Este cálculo se basa en comparar el precio final del título con los ingresos básicos de trabajadores en 24 países diferentes, ofreciendo una métrica precisa sobre la accesibilidad del producto.

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El precio base de la edición Standard de Grand Theft Auto VI en la PlayStation Store es de US$79,99. No obstante, la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) del 19% en Colombia eleva el valor final del producto a US$95,19. En moneda local, esta cifra equivale a aproximadamente $314.900, situando al país en una posición desventajosa dentro del mercado internacional para la adquisición de este título.

Metodología y cálculo de horas laborales necesarias

Para determinar el número exacto de horas de trabajo, los investigadores dividieron el precio final del producto entre el salario mínimo por hora. En el caso específico de Colombia, la referencia para el ingreso mensual fue de $1,7 millones, considerando una jornada laboral legal de 42 horas semanales. Esto resulta en una tasa horaria de $9.620,36.

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La comparación directa muestra una diferencia significativa dependiendo del tratamiento fiscal. Sin incluir el IVA, la adquisición del juego requeriría 27,5 horas de trabajo. Sin embargo, al sumar el impuesto del 19%, la carga laboral necesaria aumenta a 32,7 horas. Este incremento demuestra cómo la política tributaria afecta directamente el poder de compra del consumidor final en productos digitales importados.

Posicionamiento global y rankings internacionales

Con estos resultados, Colombia ocupa el puesto 17 en el ranking de 24 países analizados por Playcasino.com. El país comparte el tercer lugar en términos de precio más alto en dólares, ubicado únicamente detrás de Uruguay, donde el videojuego tiene un costo de US$97,59, y Argentina, con un precio de US$96,79. Esta clasificación refleja las disparidades económicas regionales y las políticas de precios regionales.

En el extremo opuesto de la escala, Australia lidera la clasificación como el mercado donde se necesitan menos horas de trabajo, requiriendo solo 4,9 horas. Le siguen Reino Unido con 5,5 horas, Irlanda con 5,7 horas, y Alemania y Nueva Zelanda, ambos con 5,8 horas. En Estados Unidos se requieren 11 horas, mientras que en España la cifra es de 9,7 horas, mostrando una mayor accesibilidad relativa en estos mercados desarrollados.

Impacto en América Latina y proyecciones de mercado

Dentro del contexto latinoamericano, las diferencias son aún más marcadas. Puerto Rico registra el menor tiempo necesario con 8,5 horas, seguido de Costa Rica con 22,4 horas y Panamá con 26,5 horas. En contraste, los trabajadores con salario mínimo en Perú necesitarían 54,6 horas, en Brasil 61 horas, y en Argentina 75,6 horas, que representa el resultado más alto de los 24 países incluidos en el estudio.

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Alfredo Barragán, economista consultado para el análisis, señaló que Grand Theft Auto VI puede ser un producto masivo, pero constituye una barrera económica mayor para quienes reciben el salario mínimo. Explicó que las horas de trabajo necesarias para adquirirlo evidencian una brecha de acceso, aunque aclaró que estos datos no permiten determinar quiénes lo comprarán ni cuánto venderá el videojuego en el mercado.

El costo de US$95,19 con IVA implica que para alguien que gana el salario mínimo en Colombia, se requiere trabajar más de cuatro jornadas completas de ocho horas por un solo título de entretenimiento. Esta realidad subraya la importancia de contextualizar los precios globales en función de la economía local y la estructura impositiva de cada nación.