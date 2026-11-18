Rockstar Games lanza GTA 6 el 19 de noviembre en consolas de nueva generación. Conoce los 212 GB requeridos y consejos para evitar fallos.

La entrega de la sexta versión de la saga Grand Theft Auto ya ha comenzado oficialmente y, debido a las diferencias en los husos horarios globales, la descarga está disponible en algunas regiones del mundo antes que en otras. La empresa distribuidora, Rockstar Games, ha confirmado públicamente los requisitos técnicos específicos para la descarga, detallando el espacio necesario para evitar saturaciones y contratiempos durante el proceso de instalación.

Disponibilidad global y plataformas de lanzamiento

Tras una espera de 13 años, el juego se encuentra disponible a partir de la medianoche del jueves, 19 de noviembre. Las personas en cada país podrán iniciar la descarga en sus respectivos horarios locales. En países como Nueva Zelanda y Australia, la locura por el videojuego ya está en marcha debido a estos horarios adelantados.

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Latinoamérica será de las últimas regiones en disfrutar de esta sexta versión, ya que los horarios locales retrasan el acceso inmediato. El juego estará disponible en su lanzamiento exclusivamente para las consolas de generación actual, que son PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

En el caso de PC, Rockstar Games aún no ha anunciado un lanzamiento nativo. Sin embargo, los usuarios pueden jugar mediante transmisión remota vinculada a una consola PlayStation 5 o Xbox Series. Las consolas PlayStation 4 y Xbox One no tendrán versión nativa de la saga, aunque los usuarios de Xbox One podrán jugar a través de la transmisión en la nube mediante Xbox Cloud Gaming si poseen el juego y acceso al servicio.

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Requisitos de almacenamiento y uso del espacio

Según la información de Rockstar y PlayStation Store, la descarga del videojuego requiere 212 GB de almacenamiento interno. Esta cifra es significativa para muchos usuarios, por lo que se han publicado datos detallados sobre cómo ocupará este espacio en diferentes dispositivos. Sony, la empresa matriz de PlayStation, recomienda disponer de 20 a 30 GB adicionales libres para instalar parches de actualización del primer día sin contratiempos.

Se prevé que el juego ocupe entre un 32 % y un 58 % de la capacidad total en consolas como PlayStation 5 y Xbox Series S, respectivamente. En plataformas como PlayStation 5 Slim y Xbox Series X, la ocupación será entre un 25 % y un 26 % del espacio total.

El espacio requerido para la PlayStation 5 Pro es considerablemente menor en porcentaje, siendo equivalente al 11 % de su capacidad total. Con estos niveles de capacidad en mente, antes de la descarga, se recomienda liberar almacenamiento borrando juegos terminados.

Consejos técnicos para una instalación exitosa

Además de liberar espacio, se sugiere limpiar la galería de capturas y videos antiguos. También es posible mover títulos viejos de PS4 o Xbox One a un almacenamiento secundario para liberar espacio en la unidad principal. Otro paso importante es configurar la consola en Modo Reposo o Modo Suspensión para que la descarga continúe durante la noche sin interrupciones.

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Los expertos aconsejan conectar la consola mediante un cable de red Ethernet en lugar de Wi-Fi al momento de descargar el juego. Esta conexión garantiza la máxima velocidad y estabilidad. Asimismo, se debe revisar las rejillas exteriores de la consola para asegurarse de que estén libres de polvo y tengan buen espacio de ventilación durante la instalación.

Configuración previa y estado financiero del lanzamiento

Finalmente, se debe dejar configurada con antelación la cuenta y los datos de pago o saldo digital en PlayStation Store o Microsoft Store. Esta precaución evita bloqueos ni saturación de servidores en el momento del canje. El fenómeno detrás de Grand Theft Auto ha sido imparable desde antes de su salida.

El juego ya facturó US$1.450 millones y apunta a ser el videojuego más exitoso de la historia. Con estos datos financieros y los requisitos técnicos claros, los jugadores en todo el mundo pueden prepararse para iniciar la experiencia en las regiones donde el lanzamiento ya está activo o se aproxime según su zona horaria.