Grand Theft Auto VI rompe récords de espectadores y ventas. La selección musical incluye clásicos de Joe Arroyo en la emisora La Ola de Vice City.

El jueves 19 de noviembre, millones de jugadores en todo el mundo encendieron sus consolas para adentrarse en Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami que sirve de escenario a Grand Theft Auto VI. Entre las primeras capturas de pantalla que circularon en redes sociales, los usuarios destacaron una sorpresa con fuerte acento cultural colombiano, confirmando la inclusión de ritmos tropicales en la banda sonora del título.

La rebelión, interpretada por el difunto cantante Joe Arroyo, se escuchó en La Ola, la emisora de salsa y música tropical integrada en el juego. Esta elección musical resuena profundamente con la comunidad latina, especialmente en Miami, donde la realidad urbana inspira el entorno digital de Rockstar Games.

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Revolución Musical en el Juego

La música ha sido un pilar fundamental en la identidad de Grand Theft Auto desde sus primeras entregas. En esta ocasión, Rockstar Games asegura que la nueva entrega cuenta con la selección de radio y podcasts más amplia y variada de toda la saga. Los jugadores han identificado 22 emisoras diferentes que abarcan géneros que van desde el pop y el country hasta el metal, el jazz, el reguetón y la música clásica.

La emisora La Ola no fue revelada por el estudio antes del lanzamiento oficial. Fueron los propios jugadores quienes, mediante el acceso anticipado, comenzaron a armar sus listas de canciones y descubrir los tracks incluidos. Además de La rebelión, la emisora reproduce temas como Pedro Navaja y Ligia Elena de Willie Colón y Rubén Blades, Besito de coco de Celia Cruz, y No hay cama pa' tanta gente de El Gran Combo de Puerto Rico.

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También se pueden escuchar Mi tierra de Gloria Estefan y Sopa de caracol de Banda Blanca. La inclusión de La rebelión, uno de los temas más emblemáticos del cantante cartagenero fallecido en 2011, se volvió tendencia rápidamente cuando los usuarios compartieron clips en transmisiones en vivo mientras conducían por las calles de Vice City.

Récords de Venta y Espectadores

La recepción crítica y comercial de Grand Theft Auto VI ha sido histórica. La crítica especializada le otorgó una nota media de 99 sobre 100 en Metacritic, un logro sin precedentes en la industria. El entusiasmo del público también se reflejó en las plataformas de streaming; el miércoles, las transmisiones en vivo en Twitch alcanzaron 3,3 millones de espectadores simultáneos, estableciendo un nuevo récord para un lanzamiento de videojuegos.

La firma de análisis Sensor Tower estima que las reservas previas superan los 17 millones de copias, con un valor estimado de 1.600 millones de dólares. Por su parte, la firma británica Omdia calcula que las ventas totales de Grand Theft Auto VI podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares antes de que concluya el año.

Producción y Detalles Técnicos

Grand Theft Auto VI es la nueva entrega de la saga de crimen desarrollada por el estudio estadounidense Rockstar Games. Su llegada ocurre 13 años después del lanzamiento de Grand Theft Auto V. El título ha requerido ocho años de desarrollo y sufrió dos aplazamientos antes de su disponibilidad oficial.

El juego está disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, con un precio que oscila entre 80 y 100 dólares dependiendo de la versión adquirida. Según la agencia AFP, es el videojuego más caro jamás creado, con una inversión calculada por analistas entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.

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Impacto Cultural en Miami

El lanzamiento tuvo un significado especial en Miami, la ciudad real que inspiró Vice City. Ryan Jones, de 32 años, evitó las redes sociales durante todo el día para prepararse para la medianoche. "¡Es cinematográfico! Es el mejor inicio que han tenido", declaró a AFP, destacando la calidad visual del producto.

Un bar local organizó una fiesta temática con consolas y mercancía oficial. Los jugadores de Xbox que vivían en Miami tuvieron una ventaja técnica; podían acceder al juego antes de la medianoche local simplemente cambiando la configuración de ubicación de su consola a Nueva Zelanda, donde ya era día siguiente.

Los residentes locales expressaron una conexión única con el entorno. Alex Martínez, de 25 años, quien creció con la entrega anterior, calificó la experiencia de "surrealista". Verónica Chicola, empleada del condado de Miami-Dade de 34 años, solicitó días libres en el trabajo para sumergirse en esta experiencia inmersiva que da vida a su ciudad.

Identidad Musical y Novedades

Aunque la selección general no tenía cifras oficiales, el estudio había revelado seis emisoras previas a la venta. La emisora más cercana al público latino es Cocoteo FM, dedicada a la música latina actual. Esta estación es conducida por Bad Bunny y la cantante puertorriqueña RaiNao, quienes asumen los papeles de El Martillo y La Gata.

Otras emisoras reveladas incluyen la de country, al frente de Lana Del Rey y Morgan Wallen, y la de música africana, presentada por el artista nigeriano Burna Boy. Grand Theft Auto VI marca además una innovación técnica: por primera vez, los protagonistas pueden escuchar radio y podcasts mientras caminan, utilizando audífonos conectados a su dispositivo móvil virtual.