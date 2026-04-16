La multinacional Gtd destinará US$15 millones a Colombia y Perú en 2026 para expandir y modernizar su infraestructura de centros de datos, enfocándose en las crecientes demandas de inteligencia artificial y la consolidación de la región como un hub tecnológico global.

La multinacional Gtd ha anunciado un ambicioso plan de expansión y mejora de su infraestructura de datos en Colombia y Perú, respaldado por una inversión millonaria. Este movimiento estratégico se enmarca en la creciente consolidación y aceleración geográfica de la industria de data centers en Latinoamérica, que se perfila como un actor clave a nivel global, contando ya con más de 54 gigavatios (GW) de capacidad instalada mundialmente y un segmento hyperscale en rápida expansión.

La compañía destinará US$15 millones a los mercados de Perú y Colombia durante 2026, sumando a otros US$10 millones dirigidos a Chile. En Colombia, el plan incluye la ampliación de la infraestructura existente en Medellín y la evaluación de nuevas instalaciones en ciudades estratégicas como Bogotá y Barranquilla. El panorama actual de la infraestructura de datos se ve influenciado significativamente por la inteligencia artificial (IA), que presenta desafíos de procesamiento y consumo energético superiores a los que las infraestructuras tradicionales pueden ofrecer. En respuesta, Colombia está implementando diversos proyectos para desarrollar arquitecturas y capacidades de procesamiento adaptadas a las necesidades específicas de empresas de distintos sectores económicos. Uno de los centros de datos de Gtd, diseñado, construido y operado bajo estándares TIER III, cumple con las rigurosas exigencias del ecosistema global. Dispone de capacidad para 208 racks de TI en salas blancas compartimentadas y una topología redundante en sistemas críticos de energía, climatización y conectividad, asegurando un tiempo de actividad anual del 99,982%, esencial para operaciones de misión crítica que no toleran interrupciones. Además, la infraestructura incorpora paneles solares en su azotea, contribuyendo a la generación de parte de su consumo energético. Este compromiso con la sostenibilidad le ha valido el Sello de Energía Verde de EPM y la certificación Green Data Center ECO II de ICREA, posicionándolo como un referente en el sector. Fernando Maturana, representante de la compañía, enfatiza que esta inversión va más allá del ámbito tecnológico, actuando como un catalizador para la productividad empresarial, la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo cualificado. Sostuvo que en economías emergentes como la colombiana, estos desarrollos son cruciales para disminuir las brechas digitales y fomentar la innovación a gran escala. Gtd ya opera 11 centros de datos en la región, fortaleciendo una red interconectada capaz de satisfacer las demandas del mercado actual. Cabe mencionar que este contexto de desarrollo de infraestructura de alto rendimiento es distinto de otras noticias deportivas, como el próximo partido de la Selección Colombia contra Jordania previo al Mundial 2026





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