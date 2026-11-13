Guía completa: Cómo llegar al DAVIarena en Sabaneta para el concierto de Juanes

Conoce las rutas del Metro, Turibús y puntos de descenso oficiales para el evento del 14 de noviembre en el nuevo escenario de Sabaneta.

El DAVIarena inaugura sus puertas el sábado 14 de noviembre en Sabaneta con el concierto de Juanes, marcando el debut de esta nueva infraestructura en el Valle de Aburrá. Este evento requiere que los asistentes conozcan con anticipación las estrategias de movilidad disponibles para acceder al recinto sin complicaciones.

Información de transporte y movilidad

La estación Itagüí se consolida como el punto de acceso más cercano a la arena. Los asistentes pueden tomar la línea A hasta dicha parada y, al descender, caminar hacia el Centro Comercial Mayorca. Este trayecto peatonal tiene una duración aproximada de ocho minutos hasta llegar al Acceso Peatonal Norte. El recinto cuenta con tres accesos peatonales diferentes, y la entrada es válida por cualquiera de ellos independientemente del tipo de boleta adquirida.

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El Metro de Medellín ha confirmado un horario especial para este concierto inaugural. El servicio comercial finaliza a la hora habitual, a las 11:00 p. m. No obstante, desde las 12:30 a. m. hasta la 1:25 a. m. del domingo 15 de noviembre, se habilita el ingreso exclusivo por la estación Itagüí. Durante este período, las únicas estaciones permitidas para la salida de usuarios son Niquía, Bello, Caribe, Exposiciones, Poblado y La Estrella.

Los últimos trenes con destino a La Estrella y Niquía partirán de Itagüí a la 1:30 a. m. Las autoridades del sistema recomiendan seguir siempre las indicaciones del personal de Metro en las estaciones. Asimismo, se sugiere recargar la tarjeta Cívica con antelación o utilizar la opción de Pagos Abiertos con tarjetas de débito o crédito de las redes Mastercard o Visa.

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Opciones especiales y puntos de recogida

Turibus ofrece un servicio especial de buses para garantizar el traslado completo hacia el DAVIarena. Las salidas operan desde tres puntos estratégicos en Medellín: el Centro Comercial Unicentro, el Centro Comercial Vizcaya y el Centro Comercial Sandiego. El costo del trayecto de ida y regreso es de $42.000, mientras que el billete solo de regreso tiene un valor de $30.000.

El abordaje en los centros comerciales comienza a las 5:00 p. m., momento en que los buses comienzan a subir pasajeros. La salida hacia la arena se produce a las 5:30 p. m. desde cada uno de los puntos de origen. El servicio de regreso se activa media hora después de que concluya el concierto. Los usuarios pueden adquirir este servicio a través de la plataforma TuBoleta para evitar complicaciones en el ingreso.

Los buses se ubicarán en el corredor vial de la calle 60 Sur, en dirección hacia la avenida Las Vegas. Esta zona cuenta con un estacionamiento exclusivo para los vehículos de Ruta DAVIarena by Turibus, diseñado para el descenso y la posterior recogida de pasajeros. Esta alternativa permite a los asistentes tener un servicio puerta a puerta sin preocuparse por la navegación dentro de la zona del evento.

Puntos oficiales de vehículos privados

Los asistentes que lleguen en vehículo propio, taxi o plataformas de transporte deben utilizar los siete puntos oficiales de descenso y recogida identificados con banderolas rojas. Estos sitios seguros están ubicados a menos de ocho minutos caminando de los accesos peatonales del DAVIarena. La carrera 44, a un costado del Centro Comercial Mayorca, es uno de los puntos habilitados, donde habrá un puesto de taxis disponible para el regreso.

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Quienes lleguen desde Sabaneta deben tomar la Calle 60 Sur y desembarcar en uno de los puntos de descenso de la zona. Si se viene desde el Norte u Occidente de Medellín, la recomendación es utilizar la Autopista Sur y dirigirse al punto de descenso ubicado junto a la estación Itagüí. Esta información es crucial para evitar congestiones en vías no autorizadas.

Para quienes provienen de Caldas, La Estrella, el Suroeste antioqueño o el Eje Cafetero, la ruta sugerida es la Avenida Regional. Desde allí, se puede utilizar uno de los puntos habilitados en la Calle 60 Sur o en la Carrera 48 A. Planificar la llegada y acordar anticipadamente el punto de recogida es la recomendación principal para garantizar un retorno seguro y ordenado.