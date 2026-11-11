Guía completa del derecho de petición en Colombia: plazos y procedimientos legales

Conozca los pasos, plazos legales y entidades obligadas a responder el derecho de petición según la Ley 1755 de 2015 para proteger sus derechos fundamentales.

El derecho de petición constituye una herramienta jurídica fundamental para los ciudadanos colombianos, permitiendo solicitar información, exigir explicaciones o reclamar ante entidades que vulneran derechos. Este mecanismo, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Política, garantiza que cualquier persona pueda presentar solicitudes respetuosas por motivos de interés general o particular.

Marcos legales y entidades obligadas

La regulación específica de este derecho se encuentra en la Ley 1755 de 2015, establecida para asegurar respuestas oportunas, claras y de fondo. La normativa aplica tanto ante entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, ministerios, hospitales e instituciones oficiales, así como empresas privadas que manejen recursos públicos.

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Asimismo, procede frente a organizaciones privadas como bancos, empresas educativas, fundaciones y asociaciones cuando es necesario garantizar derechos fundamentales. También incluye particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas mediante contratos con el Estado.

Entre las entidades específicamente obligadas a contestar se encuentran notarías, cámaras de comercio, empresas de energía, acueducto y correspondencia. Además, participan partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos, entidades gremiales, administradoras de fondos de pensiones, cajas de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Requisitos de redacción sin abogado

No es necesario ser abogado ni utilizar lenguaje jurídico complicado para ejercer este derecho. Lo esencial es explicar claramente qué se solicita y por qué. El documento debe incluir el nombre completo e identificación del solicitante, junto con su dirección física o correo electrónico para recibir la respuesta.

Se requiere describir los hechos que motivan la solicitud y formular preguntas concretas, preferiblemente enumeradas. Si existen documentos de soporte, deben adjuntarse. Es recomendable titular el documento "Derecho de petición", mencionar el artículo 23 de la Constitución y la Ley 1755 de 2015, y finalizar solicitando respuesta dentro de los términos legales.

Plazos de respuesta según tipo de solicitud

La ley establece diferentes plazos dependiendo del tipo de solicitud presentada. Para peticiones generales y particulares, el término general es de 15 días hábiles. En caso de solicitudes de documentos e información, el plazo se reduce a 10 días hábiles.

Para consultas relacionadas con materias a cargo de la autoridad, el plazo máximo es de 30 días hábiles. Si la entidad no puede responder dentro del plazo establecido, debe informar antes de su vencimiento las razones de la demora y señalar un nuevo término razonable.

Este nuevo término no podrá superar el doble del inicialmente previsto. Esta regla asegura que la administración pública justifique cualquier retraso en la atención de las necesidades ciudadanas documentadas formalmente.

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Contenido permitido y restricciones legales

Los ciudadanos pueden pedir copias de contratos, informes de gestión, presupuestos, estadísticas y estudios. También pueden solicitar información sobre obras públicas, explicaciones sobre procedimientos y datos relacionados con la prestación de servicios. Se permite pedir que una entidad intervenga, reconozca un derecho, resuelva una queja o explique decisiones.

El derecho de petición no permite acceder indiscriminadamente a información protegida por la ley. Existen documentos sometidos a reserva, como información de defensa y seguridad nacional, datos personales privados, secretos comerciales e industriales, y ciertos documentos de investigaciones judiciales.

Cuando una entidad niegue el acceso por reserva legal, debe explicar detalladamente los fundamentos jurídicos de su decisión. La reserva debe estar expresamente establecida en la Constitución o la ley. Si vence el plazo sin respuesta, el ciudadano puede presentar una acción de tutela o acudir a la Procuraduría, Personería o Defensoría del Pueblo.

Existe una regla especial para solicitudes de documentos e información: si la entidad no responde en los 10 días hábiles, se entiende aceptada la solicitud. En ese caso, debe entregar los documentos dentro de los tres días siguientes, siempre que no exista una reserva legal aplicable que impida la divulgación.