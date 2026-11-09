Guía completa para entender y pagar el Impuesto Predial Unificado en Medellín 2024

Descubra cómo se calcula el Impuesto Predial Unificado en Medellín según el avalúo catastral, las tarifas del Acuerdo 64 y los métodos de pago disponibles para evitar recargos.

El Impuesto Predial Unificado constituye una de las obligaciones fiscales más relevantes para los propietarios de viviendas, locales comerciales, oficinas y lotes ubicados dentro de la jurisdicción de Medellín. Aunque este tributo se liquida anualmente, la Administración Distrital permite a los contribuyentes realizar el pago en cuotas trimestrales, siguiendo rigurosamente el calendario tributario vigente establecido por las autoridades competentes.

El valor final de la factura no es uniforme para todos los inmuebles, ya que la liquidación depende principalmente del avalúo catastral asignado, la destinación económica del predio y las tarifas específicas establecidas por el Distrito. Esta variabilidad explica por qué dos apartamentos en el mismo barrio pueden recibir facturas completamente diferentes, incluso si presentan características físicas similares.

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Cálculo financiero del tributo

El cálculo del tributo se basa en una fórmula matemática precisa que multiplica el avalúo catastral por la tarifa correspondiente y divide el resultado por mil. Por ejemplo, un apartamento con un avalúo catastral de $100 millones y una tarifa de 6 por mil generaría un impuesto anual de $600.000, antes de aplicar cualquier descuento, recargo o beneficio tributario específico.

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Factores determinantes en la tarifa

La variación en el monto a pagar se debe a varios elementos clave como el avalúo catastral, el uso o destinación económica, el estrato socioeconómico para residencias, los beneficios tributarios aplicables y el calendario de pago, siendo el cumplimiento de plazos fundamental para evitar intereses moratorios.

Plataformas digitales para el pago

La Alcaldía de Medellín gestiona estas transacciones a través de un Portal Tributario digital, permitiendo a los contribuyentes generar documentos de cobro, descargar facturas y realizar pagos electrónicos de manera segura desde cualquier dispositivo conectado a internet.