Guía Completa para Solicitar Duplicado de Cédula en la Registraduría Nacional

Descubra cómo solicitar su duplicado de cédula de ciudadanía online o presencialmente. Conozca los costos exactos, fechas vigentes y los pasos detallados en la Registraduría Nacional.

Los ciudadanos colombianos que hayan extraviado su documento de identidad o sido víctimas de un hurto cuentan con un mecanismo formal para recuperar su estatus legal mediante la solicitud de un duplicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este procedimiento administrativo es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de las personas, permitiendo la realización de gestiones bancarias, trámites legales y la identificación correcta ante autoridades públicas y privadas en todo el territorio nacional.

Costos Vigentes y Tasas Oficiales del Trámite

Es importante destacar que el proceso de obtención de un duplicado no es gratuito y su costo varía según el tipo de documento que se esté reemplazando. A partir del 1 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional estableció una tarifa específica para la emisión de la nueva cédula de ciudadanía en policarbonato, la cual incluye tanto la versión física como su equivalente digital. El valor fijado para este documento de alta seguridad es de $76.100.

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Por otro lado, para aquellos ciudadanos que poseían o necesitan mantener una cédula amarilla con hologramas, la entidad ha establecido un costo diferenciado. El duplicado de este formato específico tiene un valor de $67.350. Estas tarifas reflejan los estándares actuales de la entidad rectora y deben ser pagadas antes de proceder con la toma de datos biométricos o la entrega del documento, dependiendo de la modalidad de solicitud elegida por el usuario.

Opciones de Solicitud Digital y Requisitos Técnicos

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha habilitado la modalidad virtual para agilizar los trámites, siempre y cuando el ciudadano cumpla con requisitos técnicos e históricos específicos. Si la persona tenía una cédula digital, puede solicitar el duplicado por internet únicamente si el documento digital estaba expedido, reclamado y vigente, además de que la última cédula física fuera tramitada hace menos de cinco años.

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Para ejecutar este procedimiento en línea, el usuario debe ingresar al Portal de Servicios de la Registraduría y completar un proceso de registro previo. Una vez autenticado, debe seleccionar la opción "Duplicado web de cédula digital" y seguir las instrucciones paso a paso que la plataforma le indique. Este método es ideal para quienes buscan inmediatez y no desean desplazarse a las oficinas físicas, siempre que tengan la conectividad y los conocimientos digitales necesarios.

En el caso de las cédulas amarillas con hologramas, también existe la posibilidad de solicitar una réplica en línea, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad. Sin embargo, si el ciudadano necesita actualizar su fotografía o su firma, o si no cumple con los requisitos para la virtualización, el sistema le indicará la necesidad de acudir presencialmente. Esta distinción asegura la integridad de los datos biométricos y la autenticidad del nuevo documento.

Procedimiento Presencial y Atención en Sedes Oficiales

Para aquellos que optan por la vía presencial o están obligados a hacerlo, el proceso comienza con la realización del pago correspondiente a la tarifa vigente. Posteriormente, el ciudadano debe acudir a una sede de la Registraduría para la toma de fotografía, huellas dactilares y firma. Es crucial señalar que la entidad se encarga de capturar la imagen, por lo que no es necesario llevar fotografías tamaño carnet, lo cual simplifica la preparación para la cita.

La atención en las oficinas se realiza estrictamente por orden de llegada, según las indicaciones generales de la entidad. En ciudades como Medellín, existen varias sedes habilitadas para facilitar este acceso. Entre las más destacadas se encuentra la Registraduría Especial, ubicada en la calle 48 número 42-41, interior 201, y la Registraduría Auxiliar de Belén, situada en la carrera 76 número 32-74, en el sector del Mascerca de Belén.

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Adicionalmente, la entidad cuenta con oficinas auxiliares en sectores estratégicos como Castilla, El Poblado, La América y San Cristóbal. Esta distribución geográfica busca reducir las barreras de acceso para los residentes de diferentes comunas. Se recomienda verificar las direcciones y los trámites disponibles en el directorio oficial de la Registraduría antes de realizar el desplazamiento, evitando así inconvenientes por horarios o servicios no habilitados.

Métodos de Pago y Seguimiento del Estado del Documento

El pago de las tarifas puede realizarse por diversas vías, incluyendo medios digitales y puntos de pago autorizados. Entre las opciones electrónicas se encuentra la transferencia a través de PSE. También son válidos los pagos presenciales en entidades financieras y redes de caja como Banco de Bogotá, Efecty, SuperGIROS, Bemovil, Punto de Pago, Practisistemas y Megared.

Es fundamental prestar atención a los tiempos de procesamiento en ciertos medios de pago. La Registraduría advierte que en el caso de Matrix Giros y Servicios, el pago puede tardar hasta 24 horas en reflejarse en el sistema. Este retraso técnico puede afectar la capacidad del ciudadano para agendar la cita o iniciar el trámite, por lo que se sugiere realizar el pago con suficiente anticipación. Una vez completado el trámite administrativo, el usuario puede consultar el estado de su documento en los canales digitales de la Registraduría y esperar a que esté listo para ser reclamado en la sede seleccionada.