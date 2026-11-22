Descubre los detalles del sorteo La Caribeña Noche, incluidos horarios, resultados recientes, esquema de premios y cómo cobrar si ganas. Además, aprende sobre los impuestos sobre ganancias ocasionales y los requisitos legales para reclamar premios en Colombia.

La Lotería La Caribeña Noche se ha consolidado como una de las experiencias de azar más emblemáticas y emocionantes dentro del panorama gambling de Colombia.

Este juego nocturno ofrece a los participantes la oportunidad única de competir por premios atractivos en un horario que se adapta a la rutina diaria de la población. El sorteo principal se realiza puntualmente a las 10:34 de la noche durante los días laborables, mientras que los domingos y días festivos la tirada tiene lugar a las 8:34 de la noche. Para participar, los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro dígitos que varía desde el 0000 hasta el 9999.

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Horario y mecánica del sorteo La Caribeña Noche

Una vez elegida la secuencia numérica, el apostante tiene la libertad de decidir el monto económico que desea invertir en su apuesta, lo que permite adaptar el juego a diferentes presupuestos. El último resultado registrado correspondiente al sábado 21 de noviembre de 2026 fue el número 9192, con las primeras tres cifras siendo 919, las últimas tres 192 y la quinta cifra 9192-9.

El sistema de premios es variable y depende directamente de la cantidad de cifras acertadas y del valor apostado, lo que significa que no todas las apuestas ofrecen el mismo retorno. Por ejemplo, un premio Pleno de cuatro cifras directas puede otorgar 4.500 pesos por cada peso apostado, mientras que una apuesta de una sola cifra o Uña puede devolver cinco pesos por unidad invertida.

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Este escalonamiento de pagos incentiva a los jugadores a evaluar sus estrategias y la modalidad de apuesta que mejor se ajuste a sus expectativas de riesgo y recompensa. Además de la mecánica del juego, es fundamental comprender el marco fiscal que regula las ganancias procedentes de la lotería en Colombia. Las ganancias obtenidas mediante juegos de azar están sujetas al Impuesto de Renta por Ganancia Ocasional, el cual se aplica a los premios que superan un umbral específico.

Impuesto de Renta por Ganancia Ocasional en Colombia

En el año 2024, este umbral exento se establece en 6.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a 254.460.000 pesos colombianos, considerando un valor de la UVT de 42.410 pesos. Si el premio ganado excede esta cantidad, el jugador debe pagar un impuesto del 20% únicamente sobre el monto que supere el límite exento.

Es crucial destacar que las normas fiscales pueden cambiar y, por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los ganadores consultar con un asesor fiscal o verificar la normativa vigente para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias y evitar sanciones legales. Esta transparencia fiscal garantiza que el sistema de loterías funcione bajo un marco legal claro y justo para todos los participantes, asegurando que las recaudaciones contribuyan adecuadamente al erario nacional según lo estipulado por la ley.

Para cobrar los premios de La Caribeña Noche, el principio rector es quien la gana es quien la goza, pero se deben cumplir ciertos requisitos legales y administrativos. El tiquete original debe presentarse en perfecto estado, sin roturas, tachaduras o modificaciones en el código de barras, ya que no se aceptan boletos dañados o ilegibles.

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Requisitos para cobrar premios de la lotería

Además, se requiere un documento de identidad original, como la cédula de ciudadanía o de extranjería, y es obligatorio ser mayor de edad. Los procedimientos varían según el valor del premio: para premios menores a 48 UVT, basta con presentar el tiquete y el documento de identidad en el punto de venta autorizado. Para premios medianos, entre 48 y 181 UVT, se requiere diligenciar formularios de identificación adicionales.

Finalmente, para premios superiores a 182 UVT, es necesario presentar formatos especiales de identificación y, generalmente, una certificación bancaria reciente a nombre del ganador para realizar la transferencia electrónica del dinero. Los premios pueden reclamarse en el mismo punto de venta si el monto lo permite, o en las oficinas autorizadas del operador para montos mayores, garantizando así la seguridad y trazabilidad de las transacciones para todos los ganadores legítimos.