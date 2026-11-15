Guía definitiva sobre el cálculo de cesantías en Colombia 2025

Aprenda la fórmula exacta para liquidar cesantías en Colombia según el Código Sustantivo del Trabajo, incluyendo intereses del 12% y plazos legales.

El sistema de seguridad social en Colombia establece las cesantías como un pilar fundamental para la protección económica de los trabajadores formales, aunque la complejidad de su liquidación genera frecuentes dudas entre la población laborante. La normativa vigente, amparada en el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, define con precisión matemática cómo debe determinarse el monto final que todo empleado tiene derecho a recibir al finalizar su vínculo laboral o al cerrar el año calendario.

Fórmula oficial del cálculo de cesantías

La regla de oro para determinar el monto de las cesantías consiste en multiplicar el salario base de liquidación por la cantidad de días trabajados y dividir ese resultado entre 360. Este método garantiza que el beneficio, que funciona como un ahorro forzoso constituido por el empleador a nombre del trabajador, refleje fielmente el tiempo y el ingreso real durante el periodo evaluado.

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Para ejecutar esta operación correctamente, es obligatorio identificar tres componentes clave: el salario base mensual, el número exacto de días laborados y el divisor fijo de 360 días que representa el año laboral completo. Además, si el trabajador recibe auxilio de transporte, dicho valor debe sumarse al salario base antes de iniciar el cálculo, asegurando que todos los ingresos constitutivos estén incluidos en la base de datos.

Variables del salario y días trabajados

La selección del salario base depende de la estabilidad remunerativa del empleado durante los últimos tres meses; si el ingreso se mantuvo constante, se toma el último salario devengado. En cambio, si hubo variaciones o el salario es variable, la ley exige calcular el promedio de lo devengado durante el último año de servicio o durante todo el tiempo trabajado si fue inferior a un año, garantizando equidad en la liquidación.

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Los días trabajados corresponden exclusivamente al tiempo efectivamente laborado dentro del periodo que se está cerrando, lo que permite que el derecho se reconozca de forma proporcional sin necesidad de completar un año completo. Por ejemplo, un trabajador con un salario base de $2.000.000 que laboró los 360 días del año recibirá exactamente $2.000.000, equivalente a un mes de salario, mientras que si solo trabajó 180 días, su cesantía será de $1.000.000, manteniendo la proporcionalidad estricta.

Intereses anuales y obligaciones legales

Además del principal consignado en el fondo de cesantías, los trabajadores tienen derecho a intereses equivalentes al 12% anual sobre el valor causado, regulados por la Ley 52 de 1975 y el Decreto 116 de 1976. A diferencia del principal, estos intereses no se depositan en la caja de compensación ni en el fondo elegido por el trabajador, sino que deben pagarse directamente por parte del empleador, siguiendo la fórmula: valor de las cesantías multiplicado por días trabajados y por 12%, todo dividido entre 360.

Si un empleado acumuló $2.000.000 en cesantías durante un año completo, sus intereses ascienden a $240.000; si trabajó 180 días y acumuló $1.000.000, corresponde recibir $60.000 por intereses. Estos montos varían según el tiempo laborado y el capital acumulado, reflejando el costo financiero del uso del dinero por parte de la empresa durante el periodo de vinculación.

Plazos de pago y sanciones por incumplimiento

La normativa establece fechas límite estrictas para el cumplimiento de estas obligaciones: los intereses de cesantías deben pagarse a más tardar el 31 de enero del año siguiente al periodo causado, según el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por su parte, la consignación del principal en el fondo seleccionado por el trabajador, ya sea Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia, debe realizarse antes del 15 de febrero del año siguiente.

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Si el contrato laboral termina antes de estas fechas de pago masivo, el empleador está obligado a incluir en la liquidación final tanto las cesantías como los intereses pendientes, evitando demoras injustificadas. En caso de incumplimiento en el plazo de consignación, la Ley 50 de 1990 sanciona al empleador con pagar una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso, protegiendo así el patrimonio futuro del trabajador.

Exclusiones y modalidades contractuales

No todos los trabajadores colombianos tienen derecho automático a esta prestación; las cesantías aplican exclusivamente a quienes están vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, y también cubren a los trabajadores del servicio doméstico. Esta seguridad social no se genera para quienes laboran por prestación de servicios o por cuenta propia, dado que no existe una relación de subordinación empleador-empleado en estos casos.

Asimismo, se excluye de esta consignación anual separada a quienes perciben salario integral, puesto que este régimen incorpora un factor prestacional que ya incluye una parte correspondiente a cesantías en su estructura de pago. Por lo tanto, es crucial verificar la naturaleza del contrato para determinar si aplica la fórmula estándar del artículo 253 o si las partes tienen otros acuerdos legales vigentes.