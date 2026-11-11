Guía espiritual José Fabio Salazar condenado a 17 años por abusos sexuales en Antioquia

El juez condenó al guía espiritual José Fabio Salazar Castaño a 17 años de prisión por abusos sexuales cometidos entre 2013 y 2022 contra seis mujeres en Antioquia. El Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual verificó la evidencia del delito.

El juez de conocimiento de Antioquia ha impuesto una condena de 17 años de prisión al guía espiritual José Fabio Salazar Castaño, de 63 años, después de que se confirmara que abusó sexualmente de seis mujeres entre 2013 y 2022. El tribunal basó su decisión en pruebas recopiladas por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, que investigó las prácticas del consultor en dos municipios del departamento.

Determinación de los abusos durante supuestas sesiones de sanación

La investigación reveló que Salazar solicitaba a las mujeres un pago por limpiar energías y realizar rituales ancestrales con plantas. En esas reuniones, el guía les ofrecía marihuana y otras sustancias que alteraban su percepción, para facilidades su sometimiento y abuso. En varias ocasiones exigió fotografías de sus partes íntimas mientras realizaba la supuesta limpieza.

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Los hechos ocurrieron en el corregimiento San Antonio de Prado, en el municipio de Medellín, y en el municipio de San Carlos, Antioquia. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 16 y 26 años cuando acudieron al consultorio del guía, creyendo que eran parte de un proceso de sanación.

Reacciones de las víctimas y participación de la fiscalía

Una de las mujeres afectadas, al descubrir irregularidades en la forma de operar de Salazar, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía. La acusación destacó que el guía usó su reputación de líder espiritual para crear una dinámica de inferioridad y manipulación que facilitó los delitos sexuales. El fiscal del Caivas enfatizó que la evidencia técnica mostró que Salazar obligó a las víctimas a aceptar dependencia emocional y física.

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El juez imputó los delitos de acceso carnal y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir. Además, se le atribuyó el manejo de sustancias con efecto sedante que contribuyeron a la vulnerabilidad de las víctimas. Esta condena se otorga en primera instancia, con la posibilidad de apelaciones que abre el proceso ante las instancias superiores.

Impacto en la comunidad y futuro de la justicia

El caso ha generado indignación en la comunidad de Antioquia, donde los creyentes de la sanación espiritual han expresado su preocupación por la falta de regulación en los servicios de medicina alternativa. El Caivas ha anunciado planes para fortalecer la vigilancia de los consultores que prometen tratamientos energéticos y conductual.

La justicia colombiana continuará supervisando la sentencia y coordinándose con organismos de protección a víctimas. Se espera que la causa termine en el momento oportuno, garantizando que el culpable cumpla la pena impuesta y se protejan los derechos de futuras víctimas a la sanación legítima y segura.