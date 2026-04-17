Guía Espiritual Lanza Predicción Sorprendente Sobre Futuras Elecciones Presidenciales en Colombia

Un guía espiritual, Imisor Indigo, ha revelado una predicción sombría para el próximo mandato presidencial en Colombia, calificándolo de malo, pésimo y nefasto. Aunque no se especifican nombres, se sugiere un posible ganador de derecha tras 2030, mientras otras astrólogas ofrecen visiones contrastantes.

En Colombia , la arena política bulle con preparativos intensos de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Los aspirantes a la primera magistratura no solo han dedicado tiempo a interactuar con la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación, sino que también han emprendido giras por distintos rincones del país para exponer sus visiones y proyectos de nación.

Se anticipa que en las próximas semanas se desarrollarán debates cruciales, diseñados para que los electores profundicen en su decisión y definan a quién otorgarán su voto. En este escenario de efervescencia electoral, una figura espiritual ha emergido para compartir una predicción que ha captado la atención general. Imisor Indigo, un guía espiritual con una considerable audiencia de más de 24.000 seguidores en TikTok, ha manifestado que, a pesar de su reticencia a involucrarse en asuntos políticos, una visión de gran relevancia le ha sido revelada. Según sus propias palabras, hace pocos días recibió información sobre el próximo período presidencial, calificándolo de manera categórica como malo, pésimo y nefasto. A pesar de la contundencia de estas afirmaciones, Imisor Indigo prefirió no desvelar nombres ni especificar tendencias políticas que pudieran perfilarse como ganadoras en 2026. No obstante, sugirió que, basándose en sus visiones, después de 2030 se vislumbra la ascensión de un mandatario de corte derechista. En paralelo, otras figuras del ámbito esotérico han ofrecido sus perspectivas. Mhoni Vidente, reconocida astróloga, ha enfatizado la importancia de que los candidatos presidenciales colombianos refuercen sus medidas de seguridad, alertando sobre posibles atentados. Ella también predice una victoria ajustada para un candidato de derecha. Sin embargo, esta visión difiere de la de Alexandra Vidente Mundial, otra astróloga de renombre en redes sociales, quien pronostica un triunfo para un candidato de izquierda. La dinámica electoral colombiana, por tanto, se enriquece con un abanico de interpretaciones y predicciones, añadiendo un elemento de incertidumbre y expectación a la carrera presidencial. Paralelamente, eventos de relevancia internacional, como el levantamiento de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos y la reanudación de relaciones del país sudamericano con organismos financieros internacionales, capturan el interés mediático, aunque estos eventos no estén directamente vinculados a la contienda electoral colombiana, sí forman parte del contexto regional que rodea a Colombia





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